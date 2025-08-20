أنوسة كوتة تحيي ذكرى ميلاد الملحن الراحل محمد رحيم

أحيت أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، ذكرى ميلاده برسالة مؤثرة.

وكتبت أنوسة كوته عبر فيسبوك: “كل سنة في وقت زي ده.. كنت بقعد أفكر أحتفل بعيد ميلادك إزاي وأجيبلك حاجة كان نفسك فيها، وكنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال الصغيرة لأنك كنت أبيض من جواك.. السنة دي جيبتلك وعملتلك حاجات كتير بس للأسف مش هعرف أشوف الفرحة في ملامحك.. كل سنة وانت طيب يا رحيمو، الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أبوقلب طيب”.

من جانب آخر، كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الفنان القدير الراحل محمد رحيم، عن أسرار ألبوم محمد رحيم الجديد.

وقالت أنوسة كوتة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "أغنية 'جينز' كان محمد رحيم كاتبها قبل وفاته، وتحكي عن حياته وشخصيته وعائلته، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. أنا غيرت شوية فيها حتى صدرت الأغنية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور".

وأضافت: "حبيت أبدأ بالأغنية دي، وفي الفترة القادمة سأستمر في نشر أغاني الألبوم. رحيم لديه أعمال كثيرة وجميلة لم تظهر بعد للجمهور، وكان يتمنى صدور الألبوم قبل وفاته".