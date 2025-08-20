قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنوسة كوتة تحيي ذكرى ميلاد الملحن الراحل محمد رحيم

أنوسة كوتة وزوجها
أنوسة كوتة وزوجها
سارة عبد الله

أحيت أنوسة كوتة، زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، ذكرى ميلاده برسالة مؤثرة.

وكتبت أنوسة كوته عبر فيسبوك: “كل سنة في وقت زي ده.. كنت بقعد أفكر أحتفل بعيد ميلادك إزاي وأجيبلك حاجة كان نفسك فيها، وكنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال الصغيرة لأنك كنت أبيض من جواك.. السنة دي جيبتلك وعملتلك حاجات كتير بس للأسف مش هعرف أشوف الفرحة في ملامحك.. كل سنة وانت طيب يا رحيمو، الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أبوقلب طيب”.

من جانب آخر، كشفت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الفنان القدير الراحل محمد رحيم، عن أسرار ألبوم محمد رحيم الجديد.

وقالت أنوسة كوتة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "أغنية 'جينز' كان محمد رحيم كاتبها قبل وفاته، وتحكي عن حياته وشخصيته وعائلته، من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب.. أنا غيرت شوية فيها حتى صدرت الأغنية، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور".

وأضافت: "حبيت أبدأ بالأغنية دي، وفي الفترة القادمة سأستمر في نشر أغاني الألبوم. رحيم لديه أعمال كثيرة وجميلة لم تظهر بعد للجمهور، وكان يتمنى صدور الألبوم قبل وفاته".

أنوسة كوتة محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم

المزيد

