تداعيات الجراحة تستدعي بقائها في المستشفى..محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام

كشف الاعلامي محمود سعد مستجدات حالة أنغام الصحية وذلك بعد ان اجرت عمليتين فى المانيا وتم استئصال جزء من البنكرياس.

و كتب محمود سعد عبر فيسبوك:عايز اطمنكم على انغام لأن في اخبار كتير بتتنشر مش صحيحة،لسة تداعيات الجراحة مسببالها ألم والاعراض الجانبية للعملية تستدعي بقائها في المستشفى ايام اخرى لغاية ما يسيطروا عليها.

و تابع : انا باطمنكم عليها أول بأول علشان تبقوا عارفين الاخبار الدقيقة بعيدا عن الشائعات وعلشان طبعا وده الاهم تدعولها..

وقال الموسيقار محمد علي سليمان، إن حالة الفنانة انغام الصحية لم تستقر حتى الآن وأنها مازالت تعاني من ألم شديد.

وعن خضوعها لجراحة مجددا ، قال إنه لا يعلم هل سيكون هناك تدخل جراحي مجددا أم لا، وأن الأطباء لم يحسموا الأمر حتى الآن ومن المقرر ان يتضح كل شيء خلال يومين.

وعن موعد خروجها من المستشفي ، أكد محمد علي سليمان أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد الخروج حتى تتعافي تماما من الألم الذى تشعر به.

وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا بإزالة جزء من البنكرياس.

وكتب محمود سعد عبر “فيس بوك”: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان فيه اتصال من دقائق عشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي فيه تراجع؛ بسبب الألم”.

وأضاف سعد: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وواصل: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم، ويتم شفاؤها، وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.