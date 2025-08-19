تعاني من ألم شديد.. والد أنغام يكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

كشف والد الفنانة أنغام عن آخر تطورات حالتها الصحية وذلك بعد ان اجرت عمليتين فى المانيا وتم استئصال جزء من البنكرياس.

وقال الموسيقار محمد علي سليمان، إن حالة الفنانة انغام الصحية لم تستقر حتى الآن وأنها مازالت تعاني من ألم شديد.

وعن خضوعها لجراحة مجددا ، قال إنه لا يعلم هل سيكون هناك تدخل جراحي مجددا أم لا، وأن الأطباء لم يحسموا الأمر حتى الآن ومن المقرر ان يتضح كل شيء خلال يومين.

وعن موعد خروجها من المستشفي ، أكد محمد علي سليمان أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد الخروج حتى تتعافي تماما من الألم الذى تشعر به.

محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام

وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا بإزالة جزء من البنكرياس.

وكتب محمود سعد عبر “فيس بوك”: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان فيه اتصال من دقائق عشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي فيه تراجع؛ بسبب الألم”.

وأضاف سعد: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وواصل: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم، ويتم شفاؤها، وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.

ورم حميد فى البنكرياس

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا، تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الورم زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي منه، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.