رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

تدخل طبي.. تطورات الحالة الصحية لأنغام

أحمد إبراهيم

يبحث الجمهور عن الفنانة أنغام وتطورات حالتها الصحية بعد إجراء عمليتين جراحيتين فى المانيا وتم استئصال جزء من البنكرياس وبعدها تعرضت الى انتكاسة فى حالتها الصحية.

محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام  

وقد كشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا بإزالة جزء من البنكرياس.

وكتب محمود سعد عبر “فيس بوك”: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق عشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي في تراجع؛ بسبب الألم”.

وأضاف محمود سعد: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وواصل: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم، ويتم شفائها، وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.

ورم حميد فى البنكرياس 

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا، تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الورم زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي منه، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

أنغام حالة أنغام الفنانة أنغام أعمال أنغام أغانى أنغام

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

