فن وثقافة

على مسرح المحكى.. إيهاب توفيق وكنعان الفلسطينية يزينان مهرجان القلعة

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
أحمد إبراهيم

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، حيث يشهد مسرح المحكى مساء الأربعاء 20 أغسطس أمسيتين متتاليتين. 

ففى العاشرة مساءً يقدم النجم إيهاب توفيق مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمرانى، علمى علمى، الله عليك يا سيدى، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة .

يسبقه فى الثامنة مساءً أمسية لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة و قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتضم لوحات حركية من الفلكلور الشعبي على أنغام مختارة من الأغانى التراثية والوطنية منها حيو الفلسطينية، فلسطين انتى الروح، زرعنا الميرمية، ماج المرج، يا طلة خيلنا، عالقهوجى، شيل شيل، على هذه الارض، شيل عالمجوز، دمى فلسطينى.

حفل ياسين التهامي 

من ناحية أخرى، واصلت الثقافة المصرية تنفيذ رسالتها التنويرية الهادفة إلي تطوير الوعى الفني الجمعي، حيث اقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية إبداعية مميزة جاءت ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء .

وخلالها تحول رحاب مسرح المحكى إلى ملتقى للروحانيات والألحان، حيث نجح شيخ المنشدين ياسين التهامى فى ملامسة العاطفة الإيمانية لجموع مريديه الذين حضروا من مختلف المحافظات لمعايشة حالة الخشوع التي تخلقها كلمات الأبيات الصوفية وينعكس مردودها كصدي يتردد في النفوس ويوجه الدعوة لتأمل المعاني العميقة للحب الإلهي .

كما احتفي الموسيقار عمرو سليم بكنوز المؤلفات الشرقية التي لعب سولوهاتها علي الة البيانو وكادت مفاتيحها تنطق الكلمات الغنائية بسبب براعة عزفه ودقته كان منها ميدلي بليغ حمدي، حبيبي وعينيا، الو الو، لولا الملامة، المليونيرات، إن راح منك يا عين، مبيسألش عليا، لما راح الصبر منه وأحلف بسماها .

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء 33 تستمر حتى 23 أغسطس وتحمل معها وعوداً بليالي فنية فريدة ومميزة .

