فى ذكراه.. إبراهيم نصر دخل الفن صدفة.. وهذا ورأيه بمقالب رامز جلال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر، الذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1946، ورحل عن عالمنا في 12 2020، عن عمر يناهز 73 سنة، واشتهر «نصر» ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

إبراهيم نصر يدخل الفن بالصدفة

دخل إبراهيم نصر الوسط الفني من باب المونولوج، وكان دخوله عالم التمثيل بالصدفة البحتة، إذ التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دورًا دراميًا في برنامج كانت تقدمه الراحلة "أماني ناشد" بعنوان "عزيزي المشاهد"، وبالفعل تم اشتراكه وكان على الهواء مباشرة، وحقق ميلادًا حقيقيًا لم يكن يتوقعه أبدًا.

حياة إبراهيم نصر

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام 1946م بحي شبرا في القاهرة، وحصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

تعليق إبراهيم نصر على مقالب رامز جلال

كان لـ الراحل إبراهيم نصر، رأى فيما يقدمه الفنان رامز جلال من مقالب، وقال خلال أحد لقاءاته، إن دخول الكثيرين لمجال المقالب؛ "رزق"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البرامج لطيفة، وعقب على برامج رامز جلال، وقال إنه لن يتحمل أن يشاهد منه سوى حلقة؛ بسبب الضرب الذي يتضمنه.

وقال إبراهيم نصر في لقائه: «هذه ليست برامج مقالب، ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية، وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف، وهذا شيء سخيف».