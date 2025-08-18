قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ياسين التهامي وعمرو سليم يتألقان في أحدث ليالي مهرجان القلعة

عمرو سليم
عمرو سليم
أحمد البهى

واصلت الثقافة المصرية تنفيذ رسالتها التنويرية الهادفة إلي تطوير الوعى الفني الجمعي، حيث اقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية إبداعية مميزة جاءت ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء .

وخلالها تحول رحاب مسرح المحكى إلى ملتقى للروحانيات والألحان، حيث نجح شيخ المنشدين ياسين التهامى فى ملامسة العاطفة الإيمانية لجموع مريديه الذين حضروا من مختلف المحافظات لمعايشة حالة الخشوع التي تخلقها كلمات الأبيات الصوفية وينعكس مردودها كصدي يتردد في النفوس ويوجه الدعوة لتأمل المعاني العميقة للحب الإلهي .

كما احتفي الموسيقار عمرو سليم بكنوز المؤلفات الشرقية التي لعب سولوهاتها علي الة البيانو وكادت مفاتيحها تنطق الكلمات الغنائية بسبب براعة عزفه ودقته كان منها ميدلي بليغ حمدي، حبيبي وعينيا، الو الو، لولا الملامة، المليونيرات، إن راح منك يا عين، مبيسألش عليا، لما راح الصبر منه وأحلف بسماها .

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء 33 تستمر حتى 23 أغسطس وتحمل معها وعوداً بليالي فنية فريدة ومميزة .

فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مهرجان القلعة الدولي ياسين التهامي محكي القلعة عمرو سليم

