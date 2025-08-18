حوادث الفنانين الناجين منهم والراحلين.. تيمور تيمور يموت غرقا وشريف خير الله ينجو منه .. والعناية الإلهية تنقذ ليلى علوي وكمال أبو رية من حادث سيارة

شهدت الساحة الفنية تعرض عدد من النجوم الى حوادث قدرية منهم من نجا ومنهم من لقى مصيره وفارق الحياة ولعل من ابرز هؤلاء مدير التصوير تيمور تيمور والذى رحل بعد ان انقذ ابنه من الغرق، كما نجا من الغرق شريف خير الله، بينما تعرض كل من كمال ابو رية وليلى علوي الى حادث سيارة ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل هذه الحوادث.

تيمور تيمور

توفي الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، بشكل مفاجيء، حيث أُعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني.

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة لانقاذ ابنه من الغرق.

شريف خير الله

كشف الفنان شريف خيرالله كواليس نجاته من الغرق اثناء قضاء إجازته الصيفية بإحدي الشواطئ، وجاء الخبر بعد ساعات من وفاة مدير التصوير تيمور تيمور غرقاً في أحد شواطئ رأس الحكمة، في أثناء محاولته إنقاذ نجله.

وكتب شريف خير الله عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الحمد لله النهاردة ربنا نجاني من الغرق، وأنا في البحر واقف على رجلي جت موجة قلبتني وكنت هروح فيها الحمد لله من قبل ومن بعد".

ليلى علوي

طمأنت الفنانة ليلى علوي جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تُصب بأي كسور أو جروح، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مؤخرًا.

وقالت ليلى علوي، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ، «شكرًا على كل المحبة والقلق، أحب أطمئنكم أنني بخير والحمد لله، لا يوجد أي إصابة في الضلوع أو الفقرات، وكل ما حدث كان قدرًا ولطفًا».

وأوضحت أنها كانت تقود سيارتها حين صدمتها سيارة من الخلف، ما تسبب في اندفاعها للأمام، لافتة إلى أنها تعاني منذ فترة من مشكلة في الكتف والرقبة، وأن قوة الصدمة سببت لها بعض الآلام، لكنها بدأت جلسات العلاج الطبيعي وتحسنت حالتها.

وأضافت: «أشكر كل من سأل عني أو دعا لي، سواء من أصدقائي وزملائي أو من لا أعرفهم، وأعتذر إن كنت قد تسببت في قلق لأي أحد، والحمد لله لم أتعرض لأي جرح أو خدش».

كمال أبو رية

نجا الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من الموت بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى يقودها موظف في منطقة كرداسة شمال الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.

تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى مما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.

وأكدت التحريات أن الطرفين حررا محضرًا بالتصالح في قسم شرطة كرداسة، لتنتهي الواقعة وديًا، وواصلت الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وتصالح الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله ماجد إسلام مع قائد السيارة المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أمام فندق الواحة بمنطقة كرداسة (المسامح كريم ) بعد أن فقد الموظف بالمعاش السيطرة على مركبته واصطدم بسيارة الفنان من الخلف، ما أدى إلى تلفيات بالسيارتين دون إصابات.