قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحزان الوسط الفني.. 4 وفيات فى يومين

سامح حسين
سامح حسين
أحمد إبراهيم

عاش الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية أجواء من الخزن والأسى بعد أن رحل بعض المبدعين أو من زويهم مما اضفى حالة من الحزن الشديد ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الحالات. 

وفاة ابن شقيق سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين، عن وفاة نجل شقيقه معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه، مطالبًا جمهوره بالدعاء لوالدي الطفل.

وكتب سامح حسين عبر حسابه بموقع فيس بوك: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إنّا لله وإنّا إليه راجعُون " حمزة " ابن اخويا طفل ٤ سنوات فى ذمة الله.. ربنا يصبر أمه وأبوه يا رب.

وتابع سامح حسين: اللَّهُمَّ أَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ".

وفاة ابن شقيق أروى جودة 

كما أعلنت الفنانة أروى جودة، وفاة ابن شقيقها "جون سليم جودة"، متأثرًا بإصاباته في حادث موتوسيكل تعرض له قبل أيام.

ونشرت أروى عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صورة للراحل، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن أخي جون سليم جودة، ابن رولا وأحمد جيني جودة، اللهم ثبته عند السؤال. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلًا وليس أمرًا».

وفاة المطرب نور محمود 

بينما أعلنت الفنانة بسنت النبراوي وفاة المطرب نور محفوظ بعد معانته من أزمة صحية خلال الفترة الماضية واشتدت بشكل قوي خلال الساعات الماضية.

وكتبت بسنت النبراوي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: مع السلامة يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك".

وكان آخر اعمال المطرب نور محفوظ أغنية “سيبوني” الذى طرحها مؤخرا ،وهى من كلمات كريم الصباغ، ومن إنتاج آوزي، مكس وماستر أسامة طارق.

وفاة تيمور تيمور 

توفي الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، بشكل مفاجيء، حيث أُعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني.

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة لانقاذ ابنه من الغرق. 

سامح حسين تيمور تيمور اروى جودة نور محفوظ وفاة تيمور تيمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

محافظ بنى سويف ووكيل معهد القطن

فتح في غيطان الصعيد.. الزراعة تكشف إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية

الخدمات البيطرية

"الزراعة": إنتاج 2736 طنا من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذبح خلال يوليو

محمود سعد يزور ماسبيرو بعد غياب 14 سنة

محمود سعد يزور ماسبيرو لأول مرة بعد غياب 14 عاما

بالصور

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد