أحزان الوسط الفني.. 4 وفيات فى يومين

عاش الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية أجواء من الخزن والأسى بعد أن رحل بعض المبدعين أو من زويهم مما اضفى حالة من الحزن الشديد ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الحالات.

وفاة ابن شقيق سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين، عن وفاة نجل شقيقه معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه، مطالبًا جمهوره بالدعاء لوالدي الطفل.

وكتب سامح حسين عبر حسابه بموقع فيس بوك: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إنّا لله وإنّا إليه راجعُون " حمزة " ابن اخويا طفل ٤ سنوات فى ذمة الله.. ربنا يصبر أمه وأبوه يا رب.

وتابع سامح حسين: اللَّهُمَّ أَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ".

وفاة ابن شقيق أروى جودة

كما أعلنت الفنانة أروى جودة، وفاة ابن شقيقها "جون سليم جودة"، متأثرًا بإصاباته في حادث موتوسيكل تعرض له قبل أيام.

ونشرت أروى عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صورة للراحل، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله ابن أخي جون سليم جودة، ابن رولا وأحمد جيني جودة، اللهم ثبته عند السؤال. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلًا وليس أمرًا».

وفاة المطرب نور محمود

بينما أعلنت الفنانة بسنت النبراوي وفاة المطرب نور محفوظ بعد معانته من أزمة صحية خلال الفترة الماضية واشتدت بشكل قوي خلال الساعات الماضية.

وكتبت بسنت النبراوي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: مع السلامة يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب يجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك".

وكان آخر اعمال المطرب نور محفوظ أغنية “سيبوني” الذى طرحها مؤخرا ،وهى من كلمات كريم الصباغ، ومن إنتاج آوزي، مكس وماستر أسامة طارق.

وفاة تيمور تيمور

توفي الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، بشكل مفاجيء، حيث أُعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني.

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة لانقاذ ابنه من الغرق.