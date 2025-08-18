قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
فن وثقافة

أولى أغاني ألبومها الجديدة| شذى تطرح زمانك دولقتي.. فيديو

أحمد إبراهيم

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم، أغنية "زمانك دلوقتي" للفنانة شذى، وذلك على يوتيوب والمنصات الموسيقية. 

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقي.

أغنية زمانك دلوقتي  

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة. 

وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها. 

وشهدت كواليس تصوير الكليب حالة من الجدية بين فريق العمل بقيادة المخرج محمد عبدالجواد الذي تنقل من لوكيشن لآخر طبقا لسيناريو وقصة الكليب، لتقديم عمل غنائي يليق بالجمهور.

وسادت حالة من التفاهم والبهجة والسعادة التي طغت على يوم التصوير بين شذي وفريق عمل كليبها الجديد ومخرجه.

وحرصت "شذى" خلال مراحل تصوير الكليب على مداعبة الفتيات الموديلز اللاتي يظهرن معها بالكليب.كما تفاعل فريق العمل خلف الكاميرا مع الأغنية خلال تصويرها بالرقص عليها كونها أغنية أفراح وتحمل في لونها حالة من السعادة.

وخلال تصوير الكليب، قام مدرب الرقص بتعليم شذى بعض الحركات الراقصة التي تتماشى مع الأغنية والتي نفذتها ببراعة ورشاقة.

