انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها

اعلنت المطربة السورية سارة فرح، عن اعتزالها الفن، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري علي موقع الفيديوهات “ انستجرام”.

وقالت سارة فرح في الفيديو: انسرق مني عمري وطموحي، وانطفأت أحلامي أنا شخص حنون، لكنني لم أعد أملك الطاقة للاستمرار في الفن".

واستكملت سارة فرح حديثها قائلة : أشكر كل مم تابعوني ودعموني ولكني في ان أرغب في عيش حياة طبيعية بعيدًا عن الأضواء.

طرحت الفنانة السورية ​سارة فرح​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا خسارة" عبر "يوتيوب".



والأغنية من كلمات مصطفى زمزم، وألحان وتوزيع ناصر الأسعد.

وحققت سارة جماهيرية بمشاركتها فى برنامج "ستار أكاديمي" عام 2011.



وقدمت سارة حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية حيث شدت بعدد من الأغاني الطربية منها أغنية بين الأطلال للمطربة ام كلثوم.