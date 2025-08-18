قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي شروط حجز الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
فن وثقافة

ربنا يقومك بألف سلامة.. هالة صدقي تدعم أنغام بعد الوعكة الصحية

انغام
انغام
يارا أمين

حرصت الفنانة هالة صدقي، على دعم الفنانة أنغام بعد إجرائها عمليتين جراحيتين فى المانيا وتم استئصال جزء من البنكرياس وبعدها تعرضت لانتكاسة فى حالتها الصحية.

وكتبت هالة صدقي على حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "نجمتي الجميله أنغام اتمني لكي الصحة والنجاح وترجعي لولادك وجمهورك وبلدك وانتي في احسن صحه ، ربنا يقومك بألف سلامة".

محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام  

وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا بإزالة جزء من البنكرياس.

وكتب محمود سعد عبر “فيس بوك”: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق عشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي في تراجع؛ بسبب الألم”.

وأضاف محمود سعد: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وواصل: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم، ويتم شفائها، وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.

ورم حميد فى البنكرياس 

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا، تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الورم زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي منه، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

هالة صدقي أنغام البنكرياس إنستجرام محمود سعد

