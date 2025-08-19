محمود سعد ينفي تدهور حالة أنغام الصحية

نفى الإعلامي محمود سعد الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن حالة الفنانة أنغام.

وكتب محمود سعد عبر فيسبوك:" عايز اطمنكم على انغام لأن في اخبار كتير بتتنشر مش صحيحة..

لسة تداعيات الجراحة مسببالها ألم والاعراض الجانبية للعملية تستدعي بقائها في المستشفى ايام اخرى لغاية ما يسيطروا عليها.. انا باطمنكم عليها أول بأول علشان تبقوا عارفين الاخبار الدقيقة بعيدا عن الشائعات وعلشان طبعا وده الاهم تدعولها".

خضعت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.





أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.









ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.