قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الـ 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

البوستر الرسمي
البوستر الرسمي
قسم الفن

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن البوستر الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، والذي صممه الفنان مصطفى عوض.

وأوضح الفنان مصطفى عوض أن تصميم البوستر استلهم فكرته من تمثال حورس، رمز الحماية والقوة في الحضارة المصرية القديمة، باعتباره تعبيرًا مباشرًا عن الهوية المصرية وعمقها التاريخي، إلى جانب قدرتها على التأثير والإلهام في الثقافات الأخرى عبر العصور. 

وأشار إلى أن وجود المسرح في خلفية التصميم جاء ليعكس هوية المهرجان ذاته، بوصفه فضاءً مفتوحًا للتجريب والابتكار وتبادل الخبرات بين مسارح العالم.

وعن الألوان، أكد عوض أنه اعتمد على تدرجات نارية ساخنة تمنح التصميم طاقة وحيوية، وتشد عين المتلقي من الوهلة الأولى. وأضاف أن هذه الألوان ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي مستوحاة من الجداريات والنقوش التي زُينت بها جدران المعابد المصرية القديمة، والتي لطالما كانت مصدر إشعاع بصري وثقافي.

وأوضح أن الدمج بين الألوان النارية والملامح الفرعونية يهدف إلى تكريس حضور الهوية المصرية كركيزة أساسية، مع تقديمها في ثوب معاصر يتناسب مع روح المهرجان التجريبي.

وفيما يخص اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصميم، أكد عوض أنه بالفعل استعان بها، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل من استخدموا هذه التقنية في تصميم البوسترات الرسمية للمهرجانات الفنية، معتبرًا إياها أداة مساعدة شأنها شأن برامج الجرافيك، لكنها في النهاية تترجم فكرة من وحي خياله كفنان.

واختتم حديثه قائلاً إن الوصول إلى الشكل النهائي للتصميم تطلب جهد عدة أيام من العمل المتواصل، حتى خرج البوستر بما يتناسب مع هوية المهرجان وروحه.

وكان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أعلن في بيان سابق عن قوام لجنة مشاهدة واختيار العروض المصرية، وضمت اللجنة نخبة من الأكاديميين والنقاد والمبدعين، هم: الدكتورة أميرة الوكيل، الدكتور عمرو الأشرف، الناقد أحمد خميس، الدكتورة عبير فوزي، الناقد باسم صادق، المخرج هاني عفيفي، الكاتبة رشا عبد المنعم، المخرج أحمد طه، والدكتورة رجوى حامد. 

وشاهدت اللجنة ما يقرب من 200 عرض مسرحي مصري، لتختار منها عرضين للمشاركة في المسابقة الرسمية، وهما: “رماد” إنتاج فرقة فرسان الشرق، وعرض “الجريمة والعقاب” إنتاج مسرح نهاد صليحة، إلى جانب عرض واحد على الهامش هو “هل تراني الآن” إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية.

المسرح التجريبي مهرجانات المسرح المسرح القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمين الفتوى: الرحم الصناعي إفساد للأمومة ويتعارض مع القيم الشرعية

السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير محمد حجازي: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وضع إسرائيل في ركن ضيق

غزة

مصادر: مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية ترامب

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد