الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
زينة عبد الباقي: ولد وبنت وشايب تجربة درامية ستفاجئ الجمهور وتحد في مسيرتي

فيما يتواصل تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أن المسلسل يعد تحدي جديد لها خاصة أنها أول تجربة إخراجية لها في الدراما التليفزيونية، حيث كان تركيزها مسبقًا في الأعمال السينمائية من أفلام قصيرة ومؤخرا فيلمها الروائي الطويل الأول مين يصدق في 2024.
 

وعبرت زينة عبد الباقي عن سعادتها بإخراج المسلسل وقالت "متحمّسة جدًا لإخراج أول مسلسل لي، خاصة أنه قصته مختلفة ومليئة بالإثارة والتشويق واللحظات الإنسانية التي ستفاجئ الجمهور، واعتبره تحدي جديد في مسيرتي الفنية".
مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.
وعن تجربة العمل مع فريق وأبطال المسلسل والذي يضم كل من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، عبرت سعادتها بالعمل مع هؤلاء الممثلين، وقالت "بطولة المسلسل تضم العديد من النجوم أصحاب الخبرة وقد تعلمت منهم الكثير، وأنا ممتنة جدًا لتعاونهم معي والحرص على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وأنا محظوظة بدعم فريق الإنتاج."
وعن موعد عرض المسلسل أضافت زينة "لا أطيق الانتظار حتى يشاهد الجميع كل الجهد والتفاني الذي وضعناه في هذا المشروع. إن شاء الله سيتمكّن المشاهدون من لمس الصدق الذي اجتهدنا كثيرًا لتحقيقه. قريبًا جدًا على منصة Watch it".

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

رئيس جامعة الأزهر مع سفير الهند بالقاهرة

سفير الهند: خريجو جامعة الأزهر شركاء النجاح في نهضتنا.. صور

الوضوء

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب

بر الوالدين

حكم اعتداء الابن على والده؟ أمين الفتوى يوضح رأي الشرع

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

