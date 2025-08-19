يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا

اثار الفيديو الجديد المنتشر عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للنجم يوسف الشريف وفريق فالنسيا الاسباني الكثير من التساؤلات حول وجود جزء ثان لفيلم العالمي خصوصا أن الشريف ظهر في الفيلم لاعبا في فريق فالنسيا.

الفيديو أظهر الشريف في ستاد فالنسيا ومع مجموعة من لاعبي الفريق أيضا ولم يكشف يوسف الشريف أو الفريق الإسباني اية تفاصيل حول طبيعة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يوسف الشريف وتركي آل الشيخ

قبل عدة أشهر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إنتاج مسلسل جديد للفنان يوسف الشريف.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" انتظروا مسلسل للفنان الاخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض و GeA … وتابع : المسلسل من اخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح وطلبت منهم ان يعرض خارج رمضان فياعتقادي انه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية … بالتوفيق لهم ان شاءالله".

يذكر أن آخر فيلم عرض لـ يوسف الشريف، كان بعنوان بني آدم، وشاركه في العمل كل من: هنا الزاهد، أحمد رزق، ميسليم، الراحل محمود الجندي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

أعمال يوسف الشريف

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25، الذى عرض فى الموسم الرمضاني 2021، وضم كلا من: ناهدالسباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.