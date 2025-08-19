ملكة الكيتامين تعترف بالذنب في قضية وفاة ماثيو بيري

في تطور جديد في قضية وفاة نجم مسلسل Friends ماثيو بيري، وافقت جايسفين سانجا، المعروفة إعلاميًا بـ”ملكة الكيتامين”، على الاعتراف بالذنب في خمس تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، من بينها تهمة تسببت مباشرة في وفاة الممثل.

وُجد ماثيو بيري، البالغ من العمر 54 عامًا، ميتًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس في أكتوبر 2023.



وكشفت التحقيقات أن سبب الوفاة يعود إلى تأثير حاد لمخدر الكيتامين، إلى جانب عوامل مساعدة مثل الغرق ومشاكل في القلب وتعاطي أدوية أخرى.

التهم الموجهة لملكة الكيتامين تشمل إدارة مكان لترويج المخدرات، وتوزيع الكيتامين أكثر من مرة، إضافة إلى تهمة تتعلق ببيع المخدر الذي أدى إلى الوفاة.



وبحسب وزارة العدل الأميركية، قد تواجه المتهمة عقوبة سجن تصل إلى 65 عامًا، اعتمادًا على ما إذا كانت الأحكام ستُنفذ بشكل متتالٍ أو متزامن.

القضية لم تقتصر عليها فقط، إذ تورط أربعة آخرون في إيصال المخدر إلى ماثيو بيري، بينهم مساعده الشخصي كينيث إيواماسا، وصديقه إيريك فليمنج إلى جانب طبيبين هما مارك تشافيز وسالفادور بلاسنسيا، وجميعهم اعترفوا بالذنب بانتظار صدور الأحكام خلال الأشهر المقبلة.



بهذا الإقرار، تكون “ملكة الكيتامين” آخر المتورطين الرئيسيين الذين يقرون بمسؤوليتهم في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت هوليوود في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من تحقيق في وفاة نجم محبوب إلى قضية فيدرالية سلطت الضوء على تجارة المخدرات غير المشروعة.