كلنا بندعيلك من قلبنا .. ريهام عبد الحكيم توجّه رسالة لـ أنغام

وجهت الفنانة ريهام عبد الحكيم، رسالة للفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت ريهام عبر حسابها على فيسبوك: “فيها حاجة حلوة… ومن أجمل الحاجات دي إن في بلدنا صوت زي صوتك يا أنغام. صوتك مش مجرد غُنا، صوتك حاجة معجزة زي ما انتي قولتي في أغنيتك، بيدخل قلوبنا ويطبّب جراحنا قبل ما نحس بيها”.

وأضافت: “النهاردة كلنا بندعيلك من قلبنا إنك ترجعي لنا سلامة قلبك وبخير، وترجعي تغني وتقوليلنا اتجاه واحد هو طريق الفرح اللي صوتك بيرسمه لينا”.

واختتمت رسالتها: “إنتي مش بس مطربة عظيمة، إنتي صديقة وأخت وحبيبة لينا كلنا.. وجمهورك اللي بيعشقك مستني يشوفك بين البينين والضحكة راجعة تنور وشك وتملأ الدنيا أمل. ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة، ونشوفك قريب منوّرة المسرح”.