وائل كفوري يستقبل مولودته الأولى من زوجته شانا عبود

استقبل الفنان وائل كفوري مولودته الأولى والتى اطلق عليها اسم كلوفي وهو ما يعني الفتاة الفاتنة وحرص عدد من المتابعين له على تهنئته.

وقد خطف الفنان وائل كفوري وشانا عبود الأنظار إليهما فى إحدى الحفلات الخاصة ليسجل ذلك اول ظهور لهما بعد زواجهما منذ عام، وكان ظهر على شانا عبود فى الحفل علامات الحمل.

حفل وائل كفورى

من ناحية أخرى أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة 23 يونيو الماضي، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الحفل، ظهر وائل كفوري، وهو يوقع تذكارا لأحد المعجبين على بوستر يحمل صورته.

أغاني وائل كفوري

طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة”، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر فى الفيديو مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

وائل كفوري يطرح حالف عالحب

وطرح اللبناني وائل كفوري مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتمكنت أغنية “البنت القوية” للفنان اللبناني وائل كافورى من تحقيق رقم قياسي، حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في غضون 5 أشهر .

يذكر أن أغنية “البنت القوية” من غناء وائل كافورى من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، استبدل كلمات أغنية "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وغنى وائل كفوري كلمات أغنيته الشهيرة "البنت القوية"، وغازل الجمهور قائلا: "البنت السعودية"، وانتشرت فيديوهات هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.