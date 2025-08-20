قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل كفوري يستقبل مولودته الأولى من زوجته شانا عبود

وائل كفوري
وائل كفوري
أحمد إبراهيم

استقبل الفنان وائل كفوري مولودته الأولى والتى اطلق عليها اسم كلوفي وهو ما يعني الفتاة الفاتنة وحرص عدد من المتابعين له على تهنئته. 

وقد خطف الفنان وائل كفوري وشانا عبود الأنظار إليهما فى إحدى الحفلات الخاصة ليسجل ذلك اول ظهور لهما بعد زواجهما منذ عام، وكان ظهر على شانا عبود فى الحفل علامات الحمل. 

حفل وائل كفورى 

من ناحية أخرى أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة 23 يونيو الماضي، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وخلال الحفل، ظهر وائل كفوري، وهو يوقع تذكارا لأحد المعجبين على بوستر يحمل صورته. 

أغاني وائل كفوري

طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة”، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر فى الفيديو مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

وائل كفوري يطرح حالف عالحب

وطرح اللبناني وائل كفوري مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتمكنت أغنية “البنت القوية” للفنان اللبناني وائل كافورى من تحقيق رقم قياسي، حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في غضون 5 أشهر .

يذكر أن أغنية “البنت القوية” من غناء وائل كافورى من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، استبدل كلمات أغنية "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وغنى وائل كفوري كلمات أغنيته الشهيرة "البنت القوية"، وغازل الجمهور قائلا: "البنت السعودية"، وانتشرت فيديوهات هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل كفوري الفنان وائل كفوري أعمال وائل كفوري مولودة وائل كفوري أغانى وائل كفوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزة.. جيش الاحتلال يصادق على خطط احتلال المدينة ويستدعي 50 ألفا من جنود الاحتياط

أرشيفية

البيت الأبيض: قبول حماس لمقترح وقف إطلاق النار جاء بعد منشور "قوي" لترامب

أرشيفية

ازدحام وانقطاع في الكهرباء.. إنقاذ أكثر من 500 راكب بعد تعطل مونوريل مومباي في الهند| صور

بالصور

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

شاهد أطول سيارة من تسلا.. مخصصة لهذا البلد فقط

سيارة تسلا
سيارة تسلا
سيارة تسلا

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد