جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية لطلاب من أجل مصر، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور مدير عام رعاية الشباب، ومسؤولي إدارات الاتحادات الطلابية، وجمع كبير من الطلاب.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات قيادات الجامعة، وعرض مرئي تناول أبرز إنجازات مبادرة طلاب من أجل مصر، ثم فقرة فنية لأوركسترا جامعة القاهرة بقيادة المايسترو ياسر مصطفى كامل، أعقبها تكريم مديري إدارات رعاية الشباب بالكليات، و2427 طالبًا وطالبة من تسع كليات شاركوا في البرنامج التدريبي.

في مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه بنجاح البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد القيادات الشابة، وأن أسرة طلاب من أجل مصر داخل الجامعة تمثل "النواة الحقيقية" التي سيُعتمد عليها في قيادة مؤسسات الدولة في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص المستمر على دعم ورعاية الطلاب، مستشهدًا بمشاركة الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد الطلاب ممثلًا لجامعة القاهرة في قمة المناخ بالبرازيل، وهو ما يعكس دور الجامعة في تأهيل ابنائها وإعدادهم للتواجد الفعال في المحافل الدولية.

ووجّه الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم المتميزة، وللإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم الفعالية بالشكل اللائق.

البرنامج يجسد رؤية الجامعة

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بختام البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن البرنامج يجسد رؤية الجامعة في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك أدوات القيادة الفعالة في مختلف مجالات العمل الوطني.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المصريين، بما فيهم طلاب الجامعة، هم أحفاد الحضارة الفرعونية التي تميزت في علوم الهندسة والعمارة والفلك وغيرها، وهو ما يرسخ الثقة في قدرة الشباب على صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وفي كلمتها، وجهت الطالبة هبة خالد – ممثلة منسقي مبادرة طلاب من أجل مصر – الشكر لإدارة جامعة القاهرة على الدعم الكبير المقدم للطلاب خلال البرنامج، مشيرة إلى أن التدريب تضمن ورش عمل متميزة، وأنشطة لريادة الأعمال، وبرامج متخصصة لتنمية الجوانب الشخصية والقيادية.

وأكدت أن الجامعة حرصت على تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى، إلى جانب فعاليات رياضية وفنية وثقافية، بما أسهم في صقل شخصية الطلاب وتعزيز وعيهم الوطني، داعية زملاءها إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها الجامعة ليكونوا خير سفراء لها وللدولة المصرية.