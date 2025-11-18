قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية لطلاب من أجل مصر، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور مدير عام رعاية الشباب، ومسؤولي إدارات الاتحادات الطلابية، وجمع كبير من الطلاب.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات قيادات الجامعة، وعرض مرئي تناول أبرز إنجازات مبادرة طلاب من أجل مصر، ثم فقرة فنية لأوركسترا جامعة القاهرة بقيادة المايسترو ياسر مصطفى كامل، أعقبها تكريم مديري إدارات رعاية الشباب بالكليات، و2427 طالبًا وطالبة من تسع كليات شاركوا في البرنامج التدريبي.

في مستهل كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه بنجاح البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد القيادات الشابة، وأن أسرة طلاب من أجل مصر داخل الجامعة تمثل "النواة الحقيقية" التي سيُعتمد عليها في قيادة مؤسسات الدولة في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص المستمر على دعم ورعاية الطلاب، مستشهدًا بمشاركة الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد الطلاب ممثلًا لجامعة القاهرة في قمة المناخ بالبرازيل، وهو ما يعكس دور الجامعة في تأهيل ابنائها وإعدادهم للتواجد الفعال في المحافل الدولية. 

ووجّه الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم المتميزة، وللإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم الفعالية بالشكل اللائق.

البرنامج يجسد رؤية الجامعة

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بختام البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن البرنامج يجسد رؤية الجامعة في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك أدوات القيادة الفعالة في مختلف مجالات العمل الوطني.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المصريين، بما فيهم طلاب الجامعة، هم أحفاد الحضارة الفرعونية التي تميزت في علوم الهندسة والعمارة والفلك وغيرها، وهو ما يرسخ الثقة في قدرة الشباب على صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وفي كلمتها، وجهت الطالبة هبة خالد – ممثلة منسقي مبادرة طلاب من أجل مصر – الشكر لإدارة جامعة القاهرة على الدعم الكبير المقدم للطلاب خلال البرنامج، مشيرة إلى أن التدريب تضمن ورش عمل متميزة، وأنشطة لريادة الأعمال، وبرامج متخصصة لتنمية الجوانب الشخصية والقيادية.

وأكدت أن الجامعة حرصت على تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى، إلى جانب فعاليات رياضية وفنية وثقافية، بما أسهم في صقل شخصية الطلاب وتعزيز وعيهم الوطني، داعية زملاءها إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها الجامعة ليكونوا خير سفراء لها وللدولة المصرية.

قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب من أجل مصر الاحتفالات الحفل الختامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

فرد الشرطة

الداخلية تكشف تفاصيل وجود شخص يحمل سلاحا ناريا داخل دار الأوبرا

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

ترشيحاتنا

مزلقان

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الإعلامي وليد فاروق

الإعلامي وليد فاروق يحصل على درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

جمارك سفاجا.. مزاد سيارات جديد لماركات عالمية "ملاكي" ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

فيديو

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد