حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا والعظمى في القاهرة 26

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 16

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 16

دمياط 26 16

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 27 16

العريش 28 14

رفح 26 16

رأس سدر 28 18

نخل 22 13

كاترين 21 08

الطور 27 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 20

الإسكندرية 25 15

العلمين 24 16

مطروح 23 16

السلوم 24 13

سيوة 24 10

رأس غارب 27 18

الغردقة 26 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 19

حلايب 26 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 13

أسيوط 27 13

سوهاج 27 14

قنا 28 14

الأقصر 29 15

أسوان 28 15

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 27 14

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 23

المدينة المنورة 32 18

الرياض 27 17

المنامة 29 24

أبوظبي 31 21

الدوحة 31 25

الكويت 28 17

دمشق 20 08

بيروت 25 20

عمان 20 11

القدس 20 14

غزة 24 20

بغداد 24 12

مسقط 28 22

صنعاء 23 06

الخرطوم 36 24

طرابلس 27 20

تونس 22 13

الجزائر 18 11

الرباط 20 11

نواكشوط 36 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 17 01

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 24 10

نيودلهي 25 13

جاكرتا 32 24

بكين 08 01

كوالالمبور 32 24

طوكيو 18 08

أثينا 22 18

روما 17 09

باريس 09 03

مدريد 13 02

برلين 06 01

لندن 09 04

مونتريال 01 -02

موسكو 08 02

نيويورك 08 03

واشنطن 10 04

أديس أبابا 23 09