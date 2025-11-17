قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة
 

سجل سعر الذهب اليوم

 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6205 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5430 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4654 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43440 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.


بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين
سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.19 جنيه للبيع و 47.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 54.84 جنيه للبيع، و 54.72 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.18 جنيه للبيع،  62.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، 12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.85 جنيه للبيع، و 12.82 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما يساهم في استمرار الأجواء المعتدلة خلال اليوم، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.


وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط دون أي تأثيرات مقلقة.

وأوضحت غانم أن شبورة مائية خفيفة ظهرت في ساعات الصباح المبكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر على حركة المرور واختفت سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، كاشفة أن البلاد ستشهد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، ليصل متوسط العظمى في القاهرة الكبرى إلى ما بين 29 و30 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

سعر الدولار حالة الطقس الطقس صدى البلد أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد خاطر

جدعنة المصريين.. أهالي المنوفية يجمعون 14.5 مليون جنيه لإنقاذ حياة معلم| القصة الكاملة

موت شابة بالاقصر

أعمال سحر تتسبب في موت فتاة بالأقصر| ما القصة؟

الآثار المصرية

واقعة التلاوة بالمتحف الكبير تكشف صدامًا بين السلوك الفردي ورؤية العلماء لحقيقة إيمان المصريين القدماء

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد