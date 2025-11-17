أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6205 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5430 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4654 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43440 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.19 جنيه للبيع و 47.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.84 جنيه للبيع، و 54.72 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.18 جنيه للبيع، 62.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، 12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.85 جنيه للبيع، و 12.82 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما يساهم في استمرار الأجواء المعتدلة خلال اليوم، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.



وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط دون أي تأثيرات مقلقة.

وأوضحت غانم أن شبورة مائية خفيفة ظهرت في ساعات الصباح المبكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر على حركة المرور واختفت سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، كاشفة أن البلاد ستشهد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، ليصل متوسط العظمى في القاهرة الكبرى إلى ما بين 29 و30 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.