أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 الآن

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات، يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.

الذهب في مصر







ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم





سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6205 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5430 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4654 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 43440 جنيه.



سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 193375 جنيه

سعر البيع: : 193910 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4080.45 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.