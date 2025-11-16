قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل 5455 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بالتزامن مع تراجع ملحوظ في الاسعار العالمية للمعدن الأصفر، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

ويواصل المواطنون والمستثمرون متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار القادرة على الحفاظ على القيمة الشرائية في ظل التقلبات الاقتصادية.

 سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تشير بيانات محلات الصاغة إلى متوسط الأسعار التالية:

عيار 24.. 6235 جنيها للبيع و6215 جنيها للشراء
عيار 22.. 5715 جنيها للبيع و5700 جنيه للشراء
عيار 21.. 5455 جنيها للبيع و5440 جنيها للشراء
عيار 18.. 4675 جنيها للبيع و4665 جنيها للشراء
عيار 14.. 3635 جنيها للبيع و3625 جنيها للشراء
عيار 12.. 3115 جنيها للبيع و3110 جنيهات للشراء
الاونصة.. 193910 جنيهات للبيع و193375 جنيها للشراء
الجنيه الذهب.. 43640 جنيه للبيع و43520 جنيه للشراء
سعر الاونصة عالميا بالدولار.. 4080.45 دولار

عيار 21 الأكثر تداولا بين المشترين في السوق

ويظل عيار 21 الأكثر تداولا بين المشترين في السوق، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لما يتمتع به من نقاء مرتفع، كما يحظى عيار 18 بإقبال واسع بسبب تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بباقي الاعيرة.

عوامل تراجع أسعار الذهب في السوق

ارجع خبراء الاقتصاد التراجع الأخير في أسعار الذهب إلى عدة عوامل محلية وعالمية، من بينها:

تحركات سعر الاونصة في البورصات الدولية والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
العلاقة العكسية بين سعر الذهب والدولار، حيث يؤدي ارتفاع الدولار الى تراجع أسعار الذهب.
قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث يؤثر رفع الفائدة سلبا على جاذبية الذهب باعتباره اصولا لا تحقق عائدا.
التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية ومستويات الطلب الدولي على المعدن النفيس.

ويؤكد المحللون ان السياسة النقدية الامريكية تظل العامل الابرز في تحديد اتجاهات اسعار الذهب، حيث تتأثر الاسواق بسرعة باي اشارات تصدر عن الفيدرالي.

الذهب عالميا يقترب من حاجز 4000 دولار

تشهد الاسعار العالمية للذهب ارتفاعا تدريجيا اقترب من مستوى 4000 دولار للاونصة، مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن الاصفر، بينما تترقب الاسواق قرارات الفيدرالي المرتقبة.

ورغم خفض الفائدة مؤخرا، فإن تصريحات جيروم باول حول احتمال توقف سلسلة الخفض خلال 2025 حدت من وتيرة الصعود، وهو ما انعكس على الاسعار المحلية.

توقعات اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار التحركات المتذبذبة في اسعار الذهب على المدى القريب، مع بقاء التوترات السياسية والاقتصادية العالمية عاملا داعما للذهب كملاذ آمن.

كما ان اي قرارات الفيدرالي بشأن تثبيت الفائدة او خفضها مستقبلا قد تدفع الاسعار العالمية نحو مسار صعودي جديد يتجاوز حاجز 4000 دولار للاونصة.

ويرى المتعاملون في السوق المحلي ان التوازن الحالي بين العرض والطلب مرشح للاستمرار، بينما ستتضح الصورة بشكل اكبر بعد صدور البيانات الاقتصادية الامريكية المتعلقة بالتضخم والفائدة خلال الاسابيع المقبلة.

