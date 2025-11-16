قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 16-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر عيار ذهب في أول تعاملات له الأحد الموافق 16-11-2025 في محلات الصاغة المصرية.

أشهر  عيار ذهب 

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيها للبيع و 5455 جنيها للشراء

واستقر سعر الذهب داخل الأسواق المصرية مع أول تعاملات اليوم  بدون تغيير.

الذهب يثبت

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الثبات منذ آخر تداول له أمس علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

تحركات الذهب أمس

وفقد سعر الذهب نحو 15 جنيها علي الأقل من قيمته  داخل محلات الصاغة

سعر الذهب

تراجع مستمر

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع القلائل الماضية لمزيد من التراجعات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة بلغت نحو 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5420 جنيها 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيها للبيع و 6234 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيها للبيع و 5455 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4645 جنيها للبيع و 4674 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3613 جنيها للبيع و 3636 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4084 دولارا للبيع و 4085 دولارا للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

شعبة الذهب 

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن اللافت في حركة الذهب هذا الأسبوع هو حدة الحركة الأسبوعية في السوق المحلي، موضحًا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب واضحة خلال الأيام الماضية، لكنه سرعان ما فقد جزءًا كبيرًا منها في جلسة أمس، في انعكاس مباشر للتقلبات التي شهدها الذهب عالميًا.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأوضح أن الذهب في مصر أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبي بنسبة 2.3%، بعدما بدأ الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام وأغلق عند 5465 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5650 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5340 جنيهًا للجرام.

وأكد واصف أن الهبوط الحاد أمس لم يكن مفاجئًا، إذ جاء متأثرًا بتراجع قوي في سعر الأونصة عالميًا، لكن الصورة العامة تشير إلى أن الذهب استطاع رغم ذلك الخروج من الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أن حالة الحذر ما تزال مسيطرة على السوق المحلية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن أي موجة تصحيح قادمة ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، في ظل استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار بالبنوك.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي أغلق الأسبوع الماضي صاعدًا رغم هبوطه الحاد في جلسة الأمس، وهو التراجع الذي ارتبط بعمليات بيع واسعة في الأسواق المالية، بالتزامن مع تبديد توقعات قرب خفض أسعار الفائدة.

وبيّن أن الأونصة أنهت الأسبوع دون مستوى 4100 دولار بعد موجة بيع قوية أمس، وهو ما قد يضغط على الأسعار خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الضغوط على أسواق الأصول.

أما محليًا، فأشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 تراجع إلى ما دون مستوى الدعم 5550 جنيهًا ليستمر في الهبوط نهاية الأسبوع تحت 5500 جنيه للجرام، وهو ما يعزز — على حد قوله — زخم الهبوط على المدى القصير.

حركة الذهب العالمية

ذكر واصف أن الأونصة حققت ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.1%، مسجلة أعلى مستوى عند 4245 دولارًا، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 4005 دولارات، قبل أن تغلق عند 4085 دولارًا للأونصة.

وتابع أن الذهب تعرض أمس لهبوط بنسبة 2% عقب تراجع تجاوز 3% خلال الجلسة نفسها، نتيجة موجة بيع واسعة شملت مختلف الأصول، حتى تلك التي توصف بأنها ملاذ آمن.

وشدد على أن السوق المحلية ستظل تتحرك على إيقاع الذهب العالمي في الفترة المقبلة، بينما يبقى الاستقرار النسبي في سعر الصرف عنصرًا أساسيًا في الحد من المبالغات السعرية داخليًا.

