أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17-11-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6211 جنيها

أقل سعر بيع: 6234 جنيها

متوسط السعر 6228 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء : 5435 جنيها

أقل سعر بيع: 5455 جنيها

متوسط السعر: 5450 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4659 جنيها

أقل سعر بيع: 4679 جنيها

متوسط السعر: 4467 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3623 جنيها

أقل سعر بيع: 3637 جنيها

متوسط السعر: 3628 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43512 جنيها

أقل سعر بيع: 44160 جنيها

متوسط السعر: 43836 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 193375 جنيه

سعر البيع: : 193910 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4080.45 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.