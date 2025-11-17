قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17-11-2025

أسعار الذهب مستهل الإثنين
أسعار الذهب مستهل الإثنين
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر  اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6211 جنيها 

أقل سعر بيع: 6234 جنيها 

متوسط السعر 6228 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء : 5435 جنيها 

أقل سعر بيع: 5455 جنيها 

متوسط السعر: 5450 جنيها 
سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4659 جنيها 

أقل سعر بيع: 4679 جنيها 

متوسط السعر: 4467 جنيها  

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3623 جنيها 

أقل سعر بيع: 3637 جنيها

متوسط السعر: 3628 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43512 جنيها 

أقل سعر بيع: 44160 جنيها 

متوسط السعر: 43836 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 193375 جنيه

سعر البيع: : 193910 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4080.45 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

