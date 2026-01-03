قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت
دعاء البرد الشديد.. كلمات لا ترد في هذا الطقس القارس
توك شو

أخبار التوك شو | سبب تعطل المحافظ الإلكترونية اليوم.. استغاثة أصحاب سيارات ذوي الهمم.. خزنوا الطماطم قبل رمضان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عنصرية | عمرو أديب ينفعل بسبب أزمة رمضان صبحي.. ورسالة عاجلة لوزير التعليم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن :"موضوع حبس رمضان صبحي لم أتوقف أمامه ولكن توقفت أمام سبب المشكلة أن رمضان صبحي كان يريد شهادة عالية من أجل التقديم في مدرسة انترناشيونال".

خزنوا الطماطم قبل رمضان .. نقيب الفلاحين يعلن خبرا مهما للمواطنين

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد ارتفاعات خلال هذه الفترة، وأن الأسعار مستمرة في الارتفاعات وستصل لـ 15 جنيه و20 جنيه.

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن  المؤشرات الأولية لـ أسعار الذهب خلال العام الحالي والفترة المقبلة، ستكون في اتجاه الصعود، موضحًا أن البورصة ستعمل من  الاثنين المقبل وسيكون هناك مؤشرات جديدة للذهب.

عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها

عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني.. بهذه الكلمات بدأت قصة المسنة الحاجة أمينة والتي تبلغ من العمر 100 عام، والتي عاشت عمرها بدون زواج، فقررت في سن الثلاثين الذهاب إلى ختم وتحفيظ القرآن الكريم.

أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا أمام جهود أمنية غير مسبوقة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خاصة مع تأمين الأحداث الاجتماعية والسياسة في مواجهة ومكافحة الجرائم.

تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته

حالة من الاهتمام بين البعض بعد ما أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن احتمالية تأثُر بعض من خدماته الرقمية يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

مصطفى بكري: سيارات ذوي الهمم محتجزة.. وأصحابها يستغيثون للإفراج عنها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رسائل كثيرة تستغيث يوميا لحل مشكلات سيارات ذوي الهمم بعدما سددوا ثمنها ولم يستلموا السيارات حتى الآن.

أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل يجوز الحصول على الفتوى من الذكاء الاصطناعي، لآن الكثير من الأشخاص تحصل على الأحكام الشرعية من AI ".

حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا، مؤكدًا أن الحياة الزوجية لا تُدار بالتآمر أو الشد والجذب، وإنما بالرحمة والمودة، مشددًا على أن النبوة كانت خارج البيت، أما داخله فكان تعاملًا إنسانيًا طبيعيًا.

