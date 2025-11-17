أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-11-2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 17-11-2025، في البنوك المصرية عند حاجز 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، كأقل سعر له.

سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.11 جنيه للشراء.

47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.15جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.11جنيه للشراء.

⁠47.21جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.