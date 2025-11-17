قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط
الزراعة تستعد للموسم الشتوى.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسمدة وتوزيع تقاوى القمح مبكرا
بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط
مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة
إعلام إسرائيلي: الطريق ممهد لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
بن جفير يشدد الخناق على المساجد وحفلات زفاف الفلسطينيين
"ضغط أقل ومذاكرة أسهل"|أولياء أمور مصر: نرحب بزيادة أيام العام الدراسي القادم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 17-11-2025

ولاء عبد الكريم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 17-11-2025، في البنوك المصرية عند حاجز 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، كأقل سعر له.

سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.11 جنيه للشراء.
47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
47.12 جنيه للشراء.
47.22 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 
47.15جنيه للشراء.
47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.11جنيه للشراء.
⁠47.21جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى  الخليجى
47.08  جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى
47.08 جنيه للشراء.
47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
47.05 جنيه للشراء.
47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
47.10 جنيه للشراء.
47.20 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي الجنيه المصرى البنوك للشراء للبيع

