التميز مستمر.. الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو للعام الرابع على التوالي

في إطار جهود الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، تم بنجاح تجديد ومد سريان شهادات الأيزو بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد للعام الرابع على التوالي، بعد اجتياز أعمال المراجعة الخارجية التي جرت بدقة على نظم الإدارة المعمول بها داخل الجهاز.

تضم المنظومة المجددة شهادات iso:

• ISO 9001:2015 في نظم إدارة الجودة

• ISO 45001:2018 في نظم السلامة والصحة المهنية

• ISO 14001:2015 في نظم الإدارة البيئية

وقد أكدت الجهة المانحة في تقريرها النهائي استمرار التزام الجهاز بتطبيق المتطلبات القياسية ، وتحقيق مستوى متميز من الانضباط الإداري والتحسين المستمر، بما يعكس تطور أداء الجهاز وقدرته على الحفاظ على معايير الجودة طوال العام.

وجرت المراجعة تحت إشراف:

• المحاسب أكرم سعد – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشرف على الإدارة العامة للجودة

وبحضور ومتابعة :

• المهندسة مروة حسين أمين – رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

كما أسهم في تجهيز ومتابعة أعمال نظم الإدارة المتكاملة فريق العمل بالجهاز، والمكوّن من:

• الكيميائية منى بركات – معاون رئيس الجهاز

•صبحي فخري – مدير الشئون الإدارية

• سمير الوكيل – مدير إدارة الأمن -ومجموعة كبيرة من العاملين بإدارة الامن

• طاهر سعد – الشئون الإدارية

• محمد عبد الباسط – ادارة شئون البيئة

وتم تنفيذ أعمال المراجعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة، ممثلة في:

• حمد كمال رشاد – مدير إدارة الجودة

• طارق كمال – فريق التأهيل بالإدارة

• حسين على عودة – فريق التأهيل بالإدارة

أشادت الجهة المانحة بالتزام جهاز مدينة الشيخ زايد والإدارة العامة للجودة بالهيئة باتباع منهج التحسين المستمر، والعمل الدائم على الارتقاء بالأداء، وتلافي أي ملاحظات فور ظهورها، مما يعكس عقلية إدارية متقدمة ورغبة حقيقية في التطوير المؤسسي.

ويُعد هذا التجديد تتويجًا لجهود الجهاز في ترسيخ منظومة عمل احترافية تعتمد على الجودة والحوكمة الفعالة، ويعكس حرصه على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين وفق أرقى المعايير التنظيمية.

