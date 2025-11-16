قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
اقتصاد

حملات على مخالفات البناء بالشيخ زايد والشروق والعاشر وأسيوط والمنيا الجديدة

جانب من الازالات
جانب من الازالات
آية الجارحي

شنت أجهزة عدة مدن حملات لإزالة مخالفات البناء ووقف الأعمال بقطع الأراضي المخالفة، وضبط وصلات المياه الخلسة ورفع الإشغالات بعدة مدن.

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع التعديات والظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.


وفي هذا الإطار، واصل جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندسة مروة حسين، تنفيذ حملاته الموسعة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، والتي أسفرت عن إزالة ووقف أعمال لمخالفة بناء بالقطعة 25A  –  زايد هايتس (بيت الوطن سابقًا)، وإزالة للمرة الثانية بالقطعة 64 – المجاورة 2 – الحي الثامن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وإزالة فورية لـ 4 مخالفات إضافية لمنع أي بناء دون تراخيص.
كما تم تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال مخالفة في المهد، وإيقاف أعمال مخالفة بالقطعة 109 – الحي 13 – المجاورة 6، وإزالة مخالفات شاليهات بدر الدين بالقطعتين 262 و263 بعد رصد الأعمال المخالفة.
وفي السياق ذاته، قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة بمنطقة خدمات الحي الثاني والمنطقة السكنية التجارية، لضبط المخالفات المتعلقة باستخدام المرافق العامة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من وصلات المياه غير القانونية (بدون عدادات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وشن جهاز مدينة المنيا الجديدة، برئاسة المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، حملة مكبرة على مخالفات البناء استهدفت مناطق ابني بيتك (2)، والحي الحرفي، والحي السادس، وتم خلال الحملة إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق متصل، قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ حملة ليلية مكبرة استهدفت منطقتي مول المستقبل ومول سيتي 2، وأسفرت الحملة عن: رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات أمام المولات، وفتح الممرات الداخلية لتسهيل الحركة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشن جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية، بهدف الحفاظ على النظام العام والارتقاء بالمستوى الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

الأراضي مخالفات البناء المدن الجديدة المجتمعات العمرانية الإسكان

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

