قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة

استقبل اليوم المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – كلًا من المهندس عمار مندور – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية قطاع التنمية والإنشاءات – والمهندس محمد حمدي – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمشاركة النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.

يأتي في إطار الدفع بعجلة التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات التنمية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال جولتهم بالحي 13 الذي يضم مشروع عمارات الإسكان الأخضر بعدد 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، تابع الحضور معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وتقييم مستوى جودة الأعمال الإنشائية والتشطيبات، مع مناقشة الموقف التنفيذي مع الشركات المنفذة، والتأكد من الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر.

كما تفقد الوفد مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37 والذي يضم 143 عمارة، حيث شهدت الجولة الوقوف على نسب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجرى التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة، والالتزام بكافة المواصفات الفنية والاشتراطات البنائية المعتمدة.