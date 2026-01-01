هدى تكشف مواصفات شريك حياتها: لازم يحتوي الست اللي معاه

تحدثت المطربة هدى عن مواصفات شريكة حياتها أحلامها، قائلة: "كل فتاة تتمنى أن يكون شريك حياتها شخصية محترمة، ويتحمل مسئولية، ويكون صاحب مواقف وبيقدر ويحتوى الست اللي معاها".



وتابعت المطربة هدى حديثها خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "لو فى علاقة حب بيني وبين شريك حياتي وسيوفر لي كافة احتياجاتي، سأترك الفن من أجل الحياة الزوجية ليه لأ".



وأضافت المطربة هدى: "أتمنى أن أعيش حالة من الرومانسية والحب"، موضحة: "عشت حياة كانت شبه قاسية، حيث بدأت حياتي العملية فى سن صغيرة، وأخواتي وأهلي هم عوضي فى الدنيا، وواجهت الكثير من المواقف الصعبة فى حياتي".



وأكدت المطربة هدى: "أعيش بدعوات أمي وأختي وخالتي، ودائما والدتي تدعي لي قائلة: ربنا يوعدك باللى يريحك، واللهي تتستري، وتلاقي اللى يحبك، ويريحك".



واختتمت المطربة هدى، عن الفن، مؤكدة: "العمل فى كافة القطاعات صعب، ولكن الفن أكثر صعوبة خاصة فى السهر ومسئولية، وأحيانا كثيرا يقف الإنسان، فى حالة متخبطة، ولا يعلم ماذا يفعل، وهناك حاجات بتكون صعبة جدا".