جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ
ننشر.. خريطة عمل دار الإفتاء في القاهرة الكبرى لنشر الوعي الديني
في اليوم العالمي للتسامح .. وزير الشئون النيابية: مصر تجدّد دعوتها لسلام عادل وحوار بين الشعوب
بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن
مسئولو "الإسكان" يتابعون ملف التقنين ومعدلات التنفيذ بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة

آية الجارحي

عقد مسئولو وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف دفع العمل بمنظومة التقنين وتعظيم الاستفادة من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن. 

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة. 


ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية و التجارية  – وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب  المراكبي، والدكتور أحمد عمارة –  مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري –  معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد – رئيس جهاز  مدينة العبور الجديدة. 
وخلال الاجتماع، تم إجراء مناقشة شاملة للموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، مع استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، وطرح حلول عملية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل مع ضمان حقوق المواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة، لضمان تحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة ، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.
 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

