شريف الشربيني: مشروع ديارنا للإسكان المتوسط يتم تنفيذه للمرة الأولى

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات "ديارنا" للإسكان المتوسط بـ6 مدن جديدة، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.



واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمشروع ديارنا بمدن (العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة ، وأكتوبر الجديدة)، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشدداً على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن نموذج وحدات مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط يتم تنفيذه للمرة الأولى من خلال وزارة الإسكان وتتنوع نماذج الوحدات به بمساحات تصل الى 153م2، وتم دراسة تنفيذ المشروع بتصميمات معمارية توفر مختلف سبل الراحة للمستفيدين بالوحدات، كما تم طرح جزء من المشروع بالمرحلة الأولى من الطرح المجمع لـ400 ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط، وسيتم طرح المشروع بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع.

وفي الإطار نفسه، تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالحي (37) بمنطقة 2600 فدان، والذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2,574 وحدة سكنية، وذلك في إطار الرؤية الوطنية لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق العدالة العمرانية في المدن الجديدة.

وكذا تابع مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عمارات “ديارنا”، بمنطقة التوسعات الشمالية الغربية بالمدينة، حيث اطمأن على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالموقع.

وتفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان سير العمل بمشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، والمقام بالمجاورة ٥٢ بالحي السابع، ويضم ٢٠ عمارة سكنية بإجمالي ٥٢٠ وحدة كاملة التشطيب، ويُعد من المشروعات السكنية المتكاملة بنظام الكومباوند التي توفر بيئة حضارية وخدمات متكاملة للسكان.



وفي مدينة دمياط الجديدة، تفقد مسئولو جهاز المدينة، مشروع إنشاء عمارات الإسكان المتوسط ديارنا جنوب الحى الأول.

كما تابع مسئول جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل بمشروع "ديارنا" حيث جارٍ تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية، حيث تم اختيار أفضل الخامات والألوان لتتناسب مع النموذج المعماري ومع متطلبات الحاجزين بطابع مميز مختلف عن النماذج الأخرى، بجانب تفقد أعمال مداخل العمارات السكنية.



وخلال الجولات تم التأكيد على الالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال وسرعة التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية وعلى أجهزة الإشراف بالمتابعة لكافة الأعمال على مدار الساعة وإزالة كافة معوقات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال.