برامج تمكين اقتصادي بمركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية.. تفاصيل

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد معارض أندية الفتاة والمرأة التابعة للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والتي تعرض منتجات المشروعات الصغيرة وبرامج التمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات داخل مراكز الشباب.

واطلع الوزير على المنتجات المعروضة وبرامج الدعم المقدمة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز الدور التنموي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والتوسع في المبادرات التي توفر للمرأة فرص التدريب والعمل وتنمية مهاراتها بما يدعم تمكينها اقتصاديًا داخل المجتمع المحلي.

كما حضر الدكتور أشرف صبحي فعاليات نهائي الدوري الرياضي الذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمركز، وسط مشاركة واسعة من شباب الإسماعيلية، مشددًا على استمرار دعم الوزارة للبطولات الرياضية داخل المراكز لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة وتعزيز دورها كحاضنة للنشاطين الرياضي والمجتمعي.

