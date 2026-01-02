قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
سامي الطرابلسي: سنظهر الوجه الحقيقي لتونس أمام مالي

مجدي سلامة

أكد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول، أن "نسور قرطاج" سيظهرون وجههم الحقيقي، أمام مالي غدا السبت في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد أداء مخيب في دور المجموعات تسبب في غضب جماهيري كبير مشددا على أهمية استغلال الفرص التي لن تكون كثيرة في رأيه في مباراة متقاربة المستوى.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا نشعر بالرضا عن مجمل أداء ونتائج المنتخب التونسي في البطولة وإن شاء الله نظهر بالوجه الحقيقي أمام مالي وربنا يوفقنا".

وتابع: "لا توجد خيارات كثيرة أمامنا. نحتاج للفوز ولا شيء غيره وأتمنى أن تأتي النتيجة في صالحنا مع انطلاق مرحلة جديدة في البطولة. الجانب الذهني مهم جدا وتحررنا من الضغوط".

ودعا مدرب تونس اللاعبين إلى استغلال أي فرصة أمام منافس يملك جودة عالية من اللاعبين.

وأضاف "مالي فريق كبير في كرة القدم ويملك لاعبين من أصحاب الجودة العالية فنيا وبدنيا والمباراة ستلعب على بعض الجزئيات والهفوات ولن تشهد الكثير من الفرص. لكن أهم شيء استغلال الفرص. سنحاول تقديم اداء أكثر ثباتا".

وأبدى الطرابلسي تفهمه لغضب الجماهير قائلا "أتفهم عدم فرحة الناس بالأداء لكننا لم نكن سيئين إلى هذه الدرجة. تأهلنا لدور الستة عشر وتدريجيا سيتحسن الأداء. قد تلعب مباريات كبيرة وتخرج من البطولة. الشيء الأكثر أهمية التقدم في البطولة ونتمنى أن ننجح في الجانبين الأداء والتأهل للدور التالي".

ودافع الطرابلسي عن حارسه أيمن دحمان وتوقع أن يستعيد مستواه قريبا.

وقال "الجانب النفسي مهم جدا للحارس. تكون أخطاء الحارس دائما واضحة وكذلك المدافع. دحمان حارس كبير وإن شاء الله يظهر بنفس الصورة التي قدمها في تصفيات كأس العالم".

وعن المدرب الوطني فقال قد أثبت دائما نجاحه مع المنتخبات الأفريقية متى حصل على الدعم اللازم مثلما حدث مع وليد الركراكي مدرب المغرب بالوصول للمربع الذهبي بكأس العالم 2022 وكذلك المصري حسن شحاتة الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين 2006 و2010.

وأضاف "لا توجد مشكلة بين مدرب محلي وأجنبي طالما يحصل على دعم غير مشروط مثل الركراكي مع المغرب. حسن شحاتة كذلك كان واحدا من المدربين العظماء وفاز مع مصر بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم".

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

رحمة أحمد فرج

أخرجت سيدة من الاكتئاب.. رحمة أحمد تكشف عن موقف إنساني لشخصية مربوحة

نسرين طافش

نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

