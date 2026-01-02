سامي الطرابلسي: سنظهر الوجه الحقيقي لتونس أمام مالي

أكد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول، أن "نسور قرطاج" سيظهرون وجههم الحقيقي، أمام مالي غدا السبت في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد أداء مخيب في دور المجموعات تسبب في غضب جماهيري كبير مشددا على أهمية استغلال الفرص التي لن تكون كثيرة في رأيه في مباراة متقاربة المستوى.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا نشعر بالرضا عن مجمل أداء ونتائج المنتخب التونسي في البطولة وإن شاء الله نظهر بالوجه الحقيقي أمام مالي وربنا يوفقنا".

وتابع: "لا توجد خيارات كثيرة أمامنا. نحتاج للفوز ولا شيء غيره وأتمنى أن تأتي النتيجة في صالحنا مع انطلاق مرحلة جديدة في البطولة. الجانب الذهني مهم جدا وتحررنا من الضغوط".

ودعا مدرب تونس اللاعبين إلى استغلال أي فرصة أمام منافس يملك جودة عالية من اللاعبين.

وأضاف "مالي فريق كبير في كرة القدم ويملك لاعبين من أصحاب الجودة العالية فنيا وبدنيا والمباراة ستلعب على بعض الجزئيات والهفوات ولن تشهد الكثير من الفرص. لكن أهم شيء استغلال الفرص. سنحاول تقديم اداء أكثر ثباتا".

وأبدى الطرابلسي تفهمه لغضب الجماهير قائلا "أتفهم عدم فرحة الناس بالأداء لكننا لم نكن سيئين إلى هذه الدرجة. تأهلنا لدور الستة عشر وتدريجيا سيتحسن الأداء. قد تلعب مباريات كبيرة وتخرج من البطولة. الشيء الأكثر أهمية التقدم في البطولة ونتمنى أن ننجح في الجانبين الأداء والتأهل للدور التالي".

ودافع الطرابلسي عن حارسه أيمن دحمان وتوقع أن يستعيد مستواه قريبا.

وقال "الجانب النفسي مهم جدا للحارس. تكون أخطاء الحارس دائما واضحة وكذلك المدافع. دحمان حارس كبير وإن شاء الله يظهر بنفس الصورة التي قدمها في تصفيات كأس العالم".

وعن المدرب الوطني فقال قد أثبت دائما نجاحه مع المنتخبات الأفريقية متى حصل على الدعم اللازم مثلما حدث مع وليد الركراكي مدرب المغرب بالوصول للمربع الذهبي بكأس العالم 2022 وكذلك المصري حسن شحاتة الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين 2006 و2010.

وأضاف "لا توجد مشكلة بين مدرب محلي وأجنبي طالما يحصل على دعم غير مشروط مثل الركراكي مع المغرب. حسن شحاتة كذلك كان واحدا من المدربين العظماء وفاز مع مصر بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم".