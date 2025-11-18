قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-11- 2025 هبوطًا بمقدار 35 جنيهًا في متوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة، دون إضافة تكلفة المصنعية.

أسعار الذهب الان

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246195 جنيه6170 جنيه 
عيار 225680 جنيه5655 جنيه 
عيار 215420 جنيه5400 جنيه 
عيار 184645 جنيه4630 جنيه 
عيار 143615 جنيه3600 جنيه 
عيار 123095 جنيه3085 جنيه 
الاونصة192665 جنيه191955 جنيه 
الجنيه الذهب43360 جنيه43200 جنيه 
الأونصة بالدولار4074.44 دولار

عيار 24: سجل سعر البيع 6195 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6170 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5680 جنيهًا، وسعر الشراء 5655 جنيهًا.

سعر عيار 21 اليوم 

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر البيع 5420 جنيهًا، وسعر الشراء 5400 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 4645 جنيهًا، وسعر الشراء 4630 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3615 جنيهًا، وسعر الشراء 3600 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3095 جنيهًا، وسعر الشراء 3085 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة: سجلت 192665 جنيهًا للبيع، و191955 جنيهًا للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43360 جنيهًا، وسعر الشراء 43200 جنيهًا.

الأونصة بالدولار: سجلت 4074.44 دولار.

