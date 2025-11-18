انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-11- 2025 هبوطًا بمقدار 35 جنيهًا في متوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة، دون إضافة تكلفة المصنعية.
أسعار الذهب الان
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|6195 جنيه
|6170 جنيه
|عيار 22
|5680 جنيه
|5655 جنيه
|عيار 21
|5420 جنيه
|5400 جنيه
|عيار 18
|4645 جنيه
|4630 جنيه
|عيار 14
|3615 جنيه
|3600 جنيه
|عيار 12
|3095 جنيه
|3085 جنيه
|الاونصة
|192665 جنيه
|191955 جنيه
|الجنيه الذهب
|43360 جنيه
|43200 جنيه
|الأونصة بالدولار
|4074.44 دولار
سعر عيار 21 اليوم
أسعار الأونصة والجنيه الذهب
انخفاض سعر الجنيه الذهب
