قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 15 نوفمبر 2025.. تحديثات جديدة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 15 نوفمبر 2025.. تحديثات جديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 15 نوفمبر 2025.. تحديثات جديدة
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر .. شهد سعر الذهب اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 حالة من المتابعة الدقيقة داخل السوق المحلية، خاصة مع تصاعد اهتمام المواطنين والمستثمرين بأسعار المعدن الأصفر بصفته أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية. 

يواصل الذهب حفاظه على مكانته كأداة ادخار مضمونة، سواء بالنسبة للأفراد أو المستثمرين الراغبين في حماية أموالهم من تقلبات أسعار العملات أو التضخم.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب

يعد الذهب، وبوجه خاص عيار 21 في مصر، الأكثر تداولًا بين المواطنين، حيث يتم الاعتماد عليه في شراء المشغولات الذهبية المختلفة، أو الاحتفاظ به في صورة أصول قيمتها مستقرة ومتنامية على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات

سجل سعر الذهب اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 مستويات جديدة في أسواق الصاغة، وفق آخر تحديثات معلنة من محلات بيع الذهب والمشغولات، وجاءت الأسعار كالآتية:
سعر الذهب عيار 24 سجل 6235 جنيهًا للبيع و6210 جنيهات للشراء.
سعر الذهب عيار 22 سجل 5715 جنيهًا للبيع و5695 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21 سجل 5455 جنيهًا للبيع و5435 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18 سجل 4675 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 14 سجل 3635 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 12 سجل 3115 جنيهًا للبيع و3105 جنيهات للشراء.
سعر الجنيه الذهب سجل 43640 جنيهًا للبيع و43480 جنيهًا للشراء.
وتُعد هذه الأسعار وفق التعاملات اللحظية داخل أسواق الذهب، وقد تشهد تغييرات جديدة على مدار اليوم وفق حركة العرض والطلب عالميًا ومحليًا.

اسعار الذهب اليوم الخميس

لماذا يعد الذهب ملاذًا آمنًا للمصريين؟

يستمر الذهب في الحفاظ على قيمته ورصانته عبر الزمن، ويعتبره الكثيرون خزانًا للقيمة أكثر من كونه مجرد معدن ثمين أو حُلي للزينة. وفي ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، يتجه العديد من المواطنين إلى شراء الذهب كوسيلة ادخارية مضمونة، بعيدًا عن تقلبات أسعار الأسهم أو العملات الأجنبية.
كما أن الذهب يُعد من الأصول التي لا تفقد قيمتها مع مرور الوقت، بل ترتفع تدريجيًا مع تغير الظروف الاقتصادية، ما يجعله خيارًا استثماريًا ذكيًا واستراتيجيًا للمستقبل، خاصة للمقبلين على الزواج أو الباحثين عن تنويع مصادر ادخارهم.

اسعار الذهب اليوم في مصر

ما هي مصنعية الذهب في السوق المصرية؟

تُعد المصنعية جزءًا أساسيًا من تكلفة شراء الذهب، إذ تمثل القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك مقابل تصنيع الذهب الخام وتحويله إلى مشغولات بأنماط وأشكال مختلفة. 

وتختلف قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، وأيضًا باختلاف عيار الذهب ونوع المشغولات.
ويتراوح متوسط المصنعية والدمغة في الأسواق المصرية اليوم بين 100 و200 جنيه لكل جرام، ويزداد هذا الرقم في حالة المشغولات الأكثر تعقيدًا أو العلامات التجارية المعروفة.
ويُنصح دائمًا بالتأكد من الفاتورة ووزن الذهب ونوع العيار قبل الشراء، ضمانًا للشفافية وحفظ الحقوق.

عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الإرتفاع القياسي

تأثير السوق العالمية على أسعار الذهب محليًا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية. فإذا ارتفع الدولار عالميًا أو محليًا، يرتفع معه الذهب عادة، والعكس صحيح.
ويقوم تجار الذهب بتحديث الأسعار وفق تغيرات البورصات الدولية، كما تتأثر الأسعار بالعوامل الجيوسياسية، وأسعار الطاقة، ومعدلات التضخم العالمية، مما يجعل الذهب مؤثرًا ومتأثرًا بمختلف الأحداث الاقتصادية المحيطة.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

نصائح قبل شراء الذهب

من المهم عند شراء الذهب الانتباه للنقاط الآتية:

  • التأكد من وزن الذهب وعياره وختم الدمغة.
  • الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن الوزن والسعر والمصنعية.
  • الشراء من محلات موثوقة وذات سمعة جيدة.
  • متابعة أسعار الذهب أولًا بأول قبل اتخاذ قرار الشراء.
  • التمييز بين الاستثمار في الذهب الخام مثل السبائك والجنيهات، وبين المشغولات الذهبية التي تتضمن مصنعية أعلى.
سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب الآن سعر الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب بالمصنعية سعر الذهب السبت 15 نوفمبر تحديث أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية تم بيعها بهذا السعر تنافس عليها 7 أشخاص ‏

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد