المالية: طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 28 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة -عبر موقعها الإلكتروني- أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 66ر22%، وبلغ أعلى عائد 69ر22%، وسجل أقل عائد 58ر22%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 48ر21%، وأقصى عائد 54ر21%، وسجل أقل عائد 39ر21%.

وأشارت إلى أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات "متغيرة العائد" 97ر27%، وأقصى عائد 28%، وسجل أقل عائد 4ر27%، بينما بلغ متوسط عائد صكوك أجل 3 سنوات 25ر21%.

ولفتت الوزارة إلى أنها طرحت اليوم، سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات "متغيرة العائد" وصكوك أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 8و13 و4 و3 مليارات جنيه على التوالي.