قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزارة الثقافة تربط بين الفن التشكيلي والسينما بمعرض كادرات موازية بالأوبرا

معرض "كادرات موازية" بالأوبرا
معرض "كادرات موازية" بالأوبرا

افتتح مساء أمس قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش معرض “كادرات موازية” وذلك في قاعتي "الباب سليم" و"صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بحضور كل من الفنانة والناقدة التشكيلية  "سهام وهدان" / القيم الفنى للمعرض، والفنانيين المشاركين وقيادات قطاع الفنون التشكيلية ، وعدد كبير من الشخصيات العامة، والذى جاء متزامنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتقوم فكرته على التكامل والتواصل البصرى بين السينما والفنون التشكيلية.

كشفت د.سهام وهدان-القّيم الفنى : انها اختارت اسم "كادرات موازية" انطلاقا من تكامل الفنون البصرية حيث اقامت المعرض على محورين رئيسيين ، اختارت ان يكون الاول منها فى قاعة "صلاح طاهر" ويستعرض  السينما كوسيط بصري للتعبير، حيث تصبح اللوحة امتدادًا للمشهد، وفق رؤى فنية متباينة بمشاركة  ( ثلاثين  فنانا مصريا، و ثلاثة فنانين عرب ) من أجيال متعددة. مُقدّمين آفاقًا فنيةً ولغة جمالية جديدة من منظورٍ حديث. بوسائط فنية متعددة تنوعت بين بين التصوير، والنحت، والفيديو، والصورة الفوتوغرافية.

واضافت :" انها اهتمت ان يبرز المحور الثاني للمعرض العلاقة التبادلية بين السينما والفنون البصرية، اختارت له قاعة "الباب" ووثقت فيه أثر الفنانين التشكيليين في بناء جماليات الصورة السينمائية،  ويضم تجارب رواد كبار مثل شادي عبد السلام، وصلاح مرعي، وأنسي أبو سيف، وناجي شاكر وغيرهم ممن صنعوا الصورة ،من تصميم المناظر والديكور إلى الأزياء، إلى تخطي المشاهد (storyboard)، فضلًا عن رسامي البوسترات الكلاسيكية للسينما المصرية، وعرض مقتنيات نادرة من أفيشات واسكتشات وبطاقات عرض أولى، منها أعمال للفنان "مرتضى أنيس" اخر فنانى فن الافيش السينمائى.

يأتى المعرض فى ضوء توجيهات  وزير الثقافة دكتور "أحمد هنو" ،  بالاهتمام بالفنون البصرية بأنوعها والمزج بينهما عبر الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة. متزامنًا مع  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 ، ويمثل ربطا بين الفن التشكيلى والسينما، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.

قطاع الفنون التشكيلية كادرات موازية دار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

ترامب

مسؤولان أمريكيان: ترامب يوازن بين الضغط العسكري وخيار الدبلوماسية مع فنزويلا

وزير الخارجيه الامريكي

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام إدارة ترامب بتوسيع الاستثمارات في إفريقيا

غزة

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع والجوع وجهان لأزمة واحدة

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد