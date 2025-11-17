وزارة الثقافة تربط بين الفن التشكيلي والسينما بمعرض كادرات موازية بالأوبرا

افتتح مساء أمس قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش معرض “كادرات موازية” وذلك في قاعتي "الباب سليم" و"صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بحضور كل من الفنانة والناقدة التشكيلية "سهام وهدان" / القيم الفنى للمعرض، والفنانيين المشاركين وقيادات قطاع الفنون التشكيلية ، وعدد كبير من الشخصيات العامة، والذى جاء متزامنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتقوم فكرته على التكامل والتواصل البصرى بين السينما والفنون التشكيلية.

كشفت د.سهام وهدان-القّيم الفنى : انها اختارت اسم "كادرات موازية" انطلاقا من تكامل الفنون البصرية حيث اقامت المعرض على محورين رئيسيين ، اختارت ان يكون الاول منها فى قاعة "صلاح طاهر" ويستعرض السينما كوسيط بصري للتعبير، حيث تصبح اللوحة امتدادًا للمشهد، وفق رؤى فنية متباينة بمشاركة ( ثلاثين فنانا مصريا، و ثلاثة فنانين عرب ) من أجيال متعددة. مُقدّمين آفاقًا فنيةً ولغة جمالية جديدة من منظورٍ حديث. بوسائط فنية متعددة تنوعت بين بين التصوير، والنحت، والفيديو، والصورة الفوتوغرافية.

واضافت :" انها اهتمت ان يبرز المحور الثاني للمعرض العلاقة التبادلية بين السينما والفنون البصرية، اختارت له قاعة "الباب" ووثقت فيه أثر الفنانين التشكيليين في بناء جماليات الصورة السينمائية، ويضم تجارب رواد كبار مثل شادي عبد السلام، وصلاح مرعي، وأنسي أبو سيف، وناجي شاكر وغيرهم ممن صنعوا الصورة ،من تصميم المناظر والديكور إلى الأزياء، إلى تخطي المشاهد (storyboard)، فضلًا عن رسامي البوسترات الكلاسيكية للسينما المصرية، وعرض مقتنيات نادرة من أفيشات واسكتشات وبطاقات عرض أولى، منها أعمال للفنان "مرتضى أنيس" اخر فنانى فن الافيش السينمائى.

يأتى المعرض فى ضوء توجيهات وزير الثقافة دكتور "أحمد هنو" ، بالاهتمام بالفنون البصرية بأنوعها والمزج بينهما عبر الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة. متزامنًا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 ، ويمثل ربطا بين الفن التشكيلى والسينما، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.