ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

أكدت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، مصرع 45 معتمرا هنديا بحادث سير في المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية، بحسب وسائل إعلام محلية.

نجاة 8 أشخاص



وقال في سي ساجانار، مفوض شرطة حيدر أباد، إن 54 شخصا سافروا من حيدر أباد إلى جدة في 9 نوفمبر.

وأضاف: "كانت خطة سفرهم من 9 إلى 23 نوفمبر، بينما نجا ثمانية منهم من الحادث باختيار السفر بشكل منفصل، استقل 46 حافلة من مكة إلى المدينة المنورة. تعرضت الحافلة لحادث وتوفي 45 منهم".

وهرع العشرات من أقارب المعتمرين المفجوعين إلى وكالات السفر في حيدر أباد في وقت مبكر من يوم الاثنين، بحثا عن معلومات عن أحبائهم.

السفارة تقدم الدعم للهنود

وأعرب وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار، عن صدمته إزاء الحادث. وقال إن "سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة تقدمان الدعم الكامل للمواطنين الهنود وأسرهم المتضررة من هذا الحادث".

وقتل عشرات المعتمرين الهنود في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

وأفادت تقارير اليوم الاثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.