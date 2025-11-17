الجامعة العربية تنفذ برنامجا تدريبيا بمجال الصحة في زامبيا

افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم "الاثنين" بلوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، برنامجاً تدريبياً يتضمن 8 دورات تدريبية، تنفذ لصالح أطباء الجهاز الهضمي بمستشفى اوجستين والمستشفى الجامعي بجمهورية زامبيا وذلك بالتعاون مع الجمعية الزامبية للجهاز الهضمي والرابطة الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي.

ويقوم الأطباء خلال فترة تنفيذ البرنامج من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، إلى جانب إلقاء المحاضرات العلمية والتدريب العملي بإجراء عمليات بالمناظير لعدد من المرضى الزامبيين من ذوي الحالات الحرجة.

وأشرف على افتتاح الدورات التدريبية السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ممثلاً لأحمد أبو الغيط الموقر أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك بحضور رئيس الجمعية الزامبية للجهاز الهضمي ولفيف من كبار مسؤولي ورؤساء المستشفيات بزامبيا.

وفي الكلمة التي ألقاها السفير لعجوزي نقل تحيات أمين عام جامعة الدول العربية للحضور، متمنياً للمشاركين استغلال هذه المبادرة لتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم المهنية، مؤكداً اهتمام الأمين العام بدعم الكوادر الإفريقية في مجالات عدة على رأسها المجال الطبي.

كما عرّف مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، بالأنشطة التي ينفذها الصندوق، ووعد بمواصلة الدعم الفني للأشقاء الأفارقة وتكرار التجربة مستقبلاً لرفع كفاءة الأطباء الزامبيين.

بدوره، ألقى رئيس الجمعية الزامبية للجهاز الهضمي، كلمة رحب فيها بوفد جامعة الدول العربية وبأعضاء الرابطة الإفريقية الشرق أوسطية.

كما أثنى على النشاط المقدم من جامعة الدول العربية وشركائها الذي ينفذ لأول مرة في زامبيا من أجل رفع كفاءة الأطباء المتخصصين، من خلال الخبراء العرب المشاركين.

كما عبر عن تطلعه إلى استمرار دعمهم من خلال تدريب الأطباء العاملين بالمستشفى في مجال الجهاز الهضمي، نظراً لحاجتهم الملحة لتأهيل الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

وسلم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، درعاً تذكارياً لرئيس الجمعية الزامبية، الذي جدد شكره الجزيل لجامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي على هذه الفعالية المقدرة ولكافة المشاركين.