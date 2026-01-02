السفير طارق عادل: لقاء فلوريدا يؤكد التنسيق العميق بين ترامب ونتنياهو.. ولا ينهي دور واشنطن كوسيط

قال السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع «مارالاغو» بولاية فلوريدا، يؤكد حجم التنسيق والتواصل الواسع بين الطرفين، خاصة أن هذا اللقاء يُعد الخامس بينهما خلال عام واحد، ما يعكس عمق التفاهمات السياسية القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخطة ترامب المطروحة في هذا الشأن.

وأضاف السفير طارق عادل، في تصريحات لـ قناة القاهرة الإخبارية، في برنامج "ماذا حدث!"، مع الإعلامي جمال عنايت، أن زيارة نتنياهو الأخيرة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن المرحلة الثانية كانت محل خلاف واضح، في ظل عدم رغبة نتنياهو في الانتقال إليها، ومحاولاته المستمرة لتأجيلها أو إعادة التفاوض حولها، رغم المواقف المعلنة للرئيس الأميركي قبل الزيارة بشأن ضرورة استكمال مراحل الاتفاق.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الحديث عن دخول واشنطن مرحلة «الدبلوماسية الخشنة» لا ينطبق على العلاقة مع نتنياهو، مشيرًا إلى أن ترامب لن يمارس ضغوطًا حقيقية على الحكومة الإسرائيلية، وإن كانت هذه الدبلوماسية قد تُستخدم مع أطراف أخرى في الإقليم، بما يخدم في النهاية المصالح الأميركية والإسرائيلية معًا.