الإعلامي وليد فاروق يحصل على درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية

نال الكاتب الصحفي والإعلامي وليد فاروق درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية من جامعة حلوان، عن رسالة بعنوان: «تفعيل الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميم وتشكيل الحلي الزجاجية».

وشملت لجنة التحكيم كلًا من: الدكتور وليد أنسي الحمامي، الاستاذ المساعد بقسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (مشرفًا)، والدكتورة هاجر سعيد حفناوي، أستاذ تصميم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان (مشرفًا) ، والدكتورة نيفين سعد الدين سالم، أستاذ أساليب وطرق إنتاج الزجاج بكلية لفنون التطبيقية جامعة حلوان (مناقشًا ومقررًا)، والمصممة مها السباعي رئيس مجموعة دبي التجارية لمصممي الذهب والمجوهرات (مناقشًا خارجيًا).

وأوضح فاروق أن الرسالة ركزت على توظيف التقنيات الحديثة للطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميم وتشكيل الحلي الزجاجية، لإنتاج تصاميم ومفردات يصعب تنفيذها بالطرق التقليدية.

وأضاف أن الدراسة تمثل نقلة نوعية في صناعة وتصميم الحلي الزجاجية، خصوصًا مع الاتجاه العالمي نحو الاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد في مستقبل الصناعة والفن.

ويمتلك فاروق خبرة طويلة في مجالة الصحافة المتخصصة بقطاع الذهب والمجوهرات، حيث يشغل منصب رئيس تحرير موقع عيار 24، وقدم برنامج عيار 24 على قناة صدى البلد، بالإضافة إلى بودكست الصاغة.

كما أصدر فاروق عدة كتب مهمة تناولت تاريخ صناعة الذهب في مصر، من بينها: "صاغة مصر.. النشأة وتطورها التاريخي" و "أساور من ذهب.. حكايات وأسرار سوق الذهب في مصر"، والمجوهرات وجسد المرأة.