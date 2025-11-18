طرق يتيحها الهاكرز لاختراق موبايلك.. وكيفية تجنبها بفاعلية

أصبح الهاتف الذكي محور حياتنا اليومية، وحماية بياناته وأمانه ضرورة ملحة في ظل ازدياد محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية.

يعرف الهاكرز طرقاً متعددة لاستغلال ثغرات الهاتف لسرقة المعلومات أو التحكم به، ولذلك من المهم التعرف على هذه الطرق وكيفية الوقاية منها.

أبرز طرق اختراق الهواتف الذكية الشائعة في 2025

الهجمات عبر البلوتوث: يستخدم الهاكرز تقنيات لاختراق الأجهزة القريبة من خلال البلوتوث، خصوصاً في الأماكن العامة، مستغلين برامج مخصصة لاكتشاف الأجهزة والتسلل إليها دون إذن المستخدم.​

برمجيات التجسس والتطبيقات الخبيثة: انتشار تطبيقات مزيفة وروابط في الرسائل النصية أو في تطبيقات المراسلة تهدف لتثبيت برمجيات خبيثة تتيح سرقة البيانات أو تجسس عن بُعد على الهاتف.​

استغلال بيانات المستشعرات: باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للهاكرز استغلال بيانات المستشعرات مثل الجيروسكوب ومقياس التسارع لفك قفل الهاتف أو التجسس عليه دون فتحه فعلياً.​

التحكم عن بعد بمحاكاة الإيماءات: طريقة حديثة تعتمد على الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة اللمس أو الإيماءات على الشاشة، مما يوفر للهاكر إمكانية التحكم في الهاتف عن بُعد إذا كان قفل الشاشة غير مفعّل.​

نصائح عملية لتجنب اختراق هاتفك

تحديث الهاتف بانتظام: التحديثات تصدر لسد ثغرات الحماية الأساسية في نظام التشغيل والتطبيقات.​

استخدام كلمات مرور قوية وتقنيات التحقق الثنائي: ككلمات المرور المعقدة وتأمين الدخول بالبصمة أو الوجه، وتفعيل المصادقة الثنائية في الحسابات.​

تجنب فتح الروابط الغريبة أو تطبيقات غير موثوقة: لا تضغط على روابط مجهولة المصدر أو تقم بتنزيل تطبيقات خارج المتاجر الرسمية.​

إيقاف البلوتوث والانترنت عند عدم الحاجة: خصوصاً في الأماكن العامة لتقليل المخاطر المحتملة من الهجمات عبر الشبكات اللاسلكية.​

استخدام برامج مكافحة الفيروسات ومراقبة الأذونات: فحص التطبيقات والأذونات بانتظام وحذف البرامج المشبوهة.​

تفعيل خيارات الحماية مثل قفل بطاقة SIM وخاصية العثور على الهاتف: لتوفير طبقات إضافية من الأمان في حالات السرقة أو الفقدان.​

يبقى الأمان السيبراني ميدانًا يتطلب وعيًا دائمًا وتحديثًا مستمرًا للمعرفة والإجراءات الوقائية. باتباع نصائح الحماية البسيطة والفعالة مع تحديث نظام التشغيل، يمكن للمستخدم تقليل خطر اختراق هاتفه بشكل كبير وحماية بياناته الشخصية.