صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. دينا أبو الخير توضح الحقيقة| فيديو
وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية
الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب المساعد قبل مواجهة «زيسكو» الإفريقية
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات

شركات الاتصالات
شركات الاتصالات

يروّج كبار مزودي خدمات الاتصالات مثل T-Mobile وAT&T و Verizon لعرض مغرٍ يمنح العملاء أحدث الهواتف الذكية مجاناً أو دون دفع مقدم، بمجرد الاشتراك في خطتها الشهرية.

 ولكن ماذا تعني كلمة "مجاني" حقاً؟ دراسة حديثة كشفت أن قرابة 73 مليون أمريكي وقعوا في هذا الفخ دون معرفة الشروط الحقيقية، حيث يدفع العميل الهاتف تدريجياً عبر فاتورة شهرية مخفية داخل "خطط غير قابلة للغاء المبكر".

تفاصيل العرض وفخ العقود

تقوم الشركات بمنح الهاتف "مجاناً" شريطة التزامك بخطة شهرية عالية التكلفة لمدة تصل من 2 إلى 3 سنوات، وهنا يتم احتساب ثمن الجهاز من خلال الأقساط ويوفر ذلك أرباحاً ضخمة للشركة. 

إذا ألغيت خطتك أو غيّرت الباقة قبل نهاية العقد، تخسر كل الأقساط السابقة وقد تدفع رسوم إنهاء مبكر. 

ويشمل العرض عادةً فئة قليلة من الخطط الأعلى سعراً التي لا تناسب معظم المستخدمين الفعليين.

من يستفيد فعلاً؟

تظهر الإحصاءات أن المستفيد الحقيقي من هذا العرض غالباً هو شركة الاتصالات! فالعقود الطويلة تضمن لها عائدًا ثابتًا وتربطك بخدماتها لمدة طويلة، بينما يظن الكثيرون أنهم حصلوا على الجهاز مجاناً ليكتشفوا لاحقًا أنهم دفعوا أكثر مما يستحق الهاتف على مدى العقد.

خطوات عملية لحماية نفسك

ينصح الخبراء باتباع عدة خطوات قبل الموافقة على عرض الهاتف المجاني:

تدقيق حجم استخدامك للبيانات، فخطط "غير محدودة" قد تكون غير ملائمة ولا تستفيد منها فعلاً.

حساب تكلفة الجهاز الفعلية عبر العقد كاملًا، ودراسة البنود الصغيرة بدقة.

مقارنة عروض الشركات المختلفة.

مراجعة احتياجاتك السنوية وعدم التسرع في تجديد عقود طويلة قد لا تتماشى مع استخدامك الجديد في المستقبل.

عروض الهواتف المجانية مغرية في ظاهرها لكنها غالباً فخ مالي يدفعك إلى الالتزام طويل الأمد وخطط باهظة.

 لذا كن حذرًا، اقرأ الشروط جيدًا، واحسب كل التكاليف قبل أن توقع على العرض، لتضمن أن الهاتف الذي حصلت عليه "مجانا" لا يكلفك المال أكثر من قيمته الحقيقية.

مصطفى حسني

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة

مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

المفتي يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الاستفزازات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

