مقارنة في الأسعار والتغطية بين شبكتي Verizon و Visible في أمريكا

يبحث الكثيرون من مشتركي خطوط المحمول في الولايات المتحدة عن الخيارات الأكثر وفراً وجودة بين شركة Verizon الرائدة وشركة Visible الرقمية التي تعمل كفرع ثانوي وتستخدم شبكة Verizon ذاتها.

إيجابيات وسلبيات كل شركة: ما الذي يميز كل طرف؟

توفر Verizon سرعة بيانات أعلى وأولوية في الشبكة، مع دعم عبر متاجر فعلية وخيارات خطط متعددة وميزات ترفيهية مثل الباقات الشاملة لخدمات نتفلكس وديزني.

أما Visible، فتتميز بأنها شركة بلا عقود ولا رسوم إضافية، تعتمد على نموذج رقمي بالكامل وتقدم خططاً شهرية اقتصادية مع تضمين الضرائب والرسوم ضمن السعر النهائي.

الأسعار والمزايا: خطط متعددة مقابل وفورات رقمية

تبدأ خطة Visible+ Pro بـ 45 دولار شهرياً وتمنح مكالمات ورسائل غير محدودة وبيانات ممتازة وخدمات دولية متنوعة، مع غياب رسوم إضافية.

أما أقوى خطط Verizon فتكلف 90 دولار شهرياً، وتشمل جميع مزايا الاتصال غير المحدود، مع أفضل سرعات للبيانات عالمياً وخيارات ترفيهية وخصومات للأجهزة الذكية والإكسسوارات.

تغطية الشبكة والأداء الفعلي

تستخدم الشركتان نفس تغطية شبكة Verizon المنتشرة بكثافة في الولايات المتحدة، مع فارق أولوية السرعة وقت الذروة لصالح مستخدمي خطط Verizon الأساسية.

يحصل مستخدمو Visible+ على قدر كبير من البيانات الممتازة، بينما قد يواجه مستخدمو الخطوط الاقتصادية بطء السرعة في الأوقات المزدحمة.

اختيار الهواتف وخدمات الدعم

توفر Visible أبرز وأحدث الهواتف الذكية بأفضل الأسعار دون عروض ترويجية كبيرة، بينما تتيح Verizon خيارات أكبر، منها الهاتف المجاني أو العروض على الأجهزة الراقية للخطط المميزة.

كما تقدم Verizon دعماً مباشراً عبر متاجرها الفعلية وعبر الهاتف، بينما تكتفي Visible بالدعم الرقمي عبر تطبيقاتها ومنصاتها الإلكترونية.

من هو الخيار الأفضل؟

إذا كنت تبحث عن خدمة قوية وسرعات أعلى وحزم ترفيهية ودعم عبر فريق مباشر، فخيار Verizon مناسب لك رغم سعره الأعلى.

أما لو أردت أقصى توفير عبر باقة اقتصادية بدون رسوم أو عقود وبرامج رقمية مرنة، فخدمة Visible هي الخيار الأمثل خاصة للأفراد أو مستخدمي الخط الواحد.