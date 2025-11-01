قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة في الأسعار والتغطية بين شبكتي Verizon و Visible في أمريكا

Verizon
Verizon
احمد الشريف

يبحث الكثيرون من مشتركي خطوط المحمول في الولايات المتحدة عن الخيارات الأكثر وفراً وجودة بين شركة Verizon الرائدة وشركة Visible الرقمية التي تعمل كفرع ثانوي وتستخدم شبكة Verizon ذاتها.

إيجابيات وسلبيات كل شركة: ما الذي يميز كل طرف؟

توفر Verizon سرعة بيانات أعلى وأولوية في الشبكة، مع دعم عبر متاجر فعلية وخيارات خطط متعددة وميزات ترفيهية مثل الباقات الشاملة لخدمات نتفلكس وديزني. 

أما Visible، فتتميز بأنها شركة بلا عقود ولا رسوم إضافية، تعتمد على نموذج رقمي بالكامل وتقدم خططاً شهرية اقتصادية مع تضمين الضرائب والرسوم ضمن السعر النهائي.

الأسعار والمزايا: خطط متعددة مقابل وفورات رقمية

تبدأ خطة Visible+ Pro بـ 45 دولار شهرياً وتمنح مكالمات ورسائل غير محدودة وبيانات ممتازة وخدمات دولية متنوعة، مع غياب رسوم إضافية.

 أما أقوى خطط Verizon فتكلف 90 دولار شهرياً، وتشمل جميع مزايا الاتصال غير المحدود، مع أفضل سرعات للبيانات عالمياً وخيارات ترفيهية وخصومات للأجهزة الذكية والإكسسوارات.

تغطية الشبكة والأداء الفعلي

تستخدم الشركتان نفس تغطية شبكة Verizon المنتشرة بكثافة في الولايات المتحدة، مع فارق أولوية السرعة وقت الذروة لصالح مستخدمي خطط Verizon الأساسية. 

يحصل مستخدمو Visible+ على قدر كبير من البيانات الممتازة، بينما قد يواجه مستخدمو الخطوط الاقتصادية بطء السرعة في الأوقات المزدحمة.

اختيار الهواتف وخدمات الدعم

توفر Visible أبرز وأحدث الهواتف الذكية بأفضل الأسعار دون عروض ترويجية كبيرة، بينما تتيح Verizon خيارات أكبر، منها الهاتف المجاني أو العروض على الأجهزة الراقية للخطط المميزة. 

كما تقدم Verizon دعماً مباشراً عبر متاجرها الفعلية وعبر الهاتف، بينما تكتفي Visible بالدعم الرقمي عبر تطبيقاتها ومنصاتها الإلكترونية.

 من هو الخيار الأفضل؟

إذا كنت تبحث عن خدمة قوية وسرعات أعلى وحزم ترفيهية ودعم عبر فريق مباشر، فخيار Verizon مناسب لك رغم سعره الأعلى. 

أما لو أردت أقصى توفير عبر باقة اقتصادية بدون رسوم أو عقود وبرامج رقمية مرنة، فخدمة Visible هي الخيار الأمثل خاصة للأفراد أو مستخدمي الخط الواحد.

Verizon Visible Visible Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

ترشيحاتنا

الأدوية- صورة أرشيفية

بنمو 71% .. العربية للأدوية تحقق 62 مليون جنيه أرباحا خلال 3 أشهر

الصناعة

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

وزيرة التخطيط

التخطيط تصدر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد