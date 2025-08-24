في خطوة جديدة أثارت غضب العملاء.. Verizon تبدأ بإلغاء اشتراكات الألعاب المجانية

أثارت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon موجة جديدة من الغضب بين عملائها، بعد أن بدأت في إرسال تفاصيل إضافية حول قرارها بإلغاء إحدى الميزات الترفيهية الأكثر شعبية من باقاتها القديمة، في خطوة يراها الكثيرون تهدف إلى الضغط عليهم للتخلي عن خططهم الحالية.

أوضحت الشركة في رسائل بريد إلكتروني أرسلتها اليوم للمشتركين في باقات "5G Get More" و "5G Play More" القديمة، أنها ستقوم بإزالة ميزة الاشتراك المجاني في خدمات الألعاب، سواء كانت Apple Arcade (بقيمة 6.99 دولار شهريًا) أو Google Play Pass (بقيمة 4.99 دولار شهريًا)، وذلك اعتبارًا من 25 سبتمبر المقبل.

فترة سماح لتهدئة الغضب.. أم حيلة جديدة؟

في محاولة لامتصاص غضب العملاء، قدمت Verizon عرضًا لتهدئة الأجواء. فعلى الرغم من إيقاف الميزة، سيتمكن العديد من المستخدمين من الاستمرار في استخدام خدمة الألعاب مجانًا لمدة ستة أشهر إضافية.

لكن المثير للاستغراب هو أن الشركة ذكرت أنها سترسل "تعليمات حول كيفية المطالبة بهذا العرض الحصري في وقت لاحق"، بدلاً من تمديد الاشتراك تلقائيًا، مما يجبر العملاء على اتخاذ خطوات إضافية للحصول على ميزة كانت حقًا مكتسبًا لهم.

لماذا الآن؟ الضغط للتخلي عن الباقات القديمة

لم يأتِ غضب العملاء من فراغ، فهذه الميزة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثيرين للاشتراك في هذه الباقات في المقام الأول. كما أن هذا القرار ليس إلا حلقة في سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل التي أجرتها الشركة.

تعتبر باقات "5G Get More" و "5G Play More"، التي تم إطلاقها في عام 2021، خططًا قديمة لم تعد متاحة للمشتركين الجدد.

وغالبًا ما تحاول شركات الاتصالات جعل هذه الباقات القديمة أقل جاذبية لدفع العملاء إلى الانتقال إلى الخطط الأحدث. وهذا يفسر سبب قيام Verizon برفع أسعار هذه الباقات نفسها بمقدار 4 دولارات في شهر مارس الماضي.

ويرى المحللون أن فترة السماح البالغة ستة أشهر ليست إلا تكتيكًا ذكيًا. فهي تمنح العملاء وقتًا كافيًا ليدركوا أن باقاتهم القديمة أصبحت تقدم قيمة أقل مقابل نفس السعر (أو أعلى)، مما قد يشجعهم في النهاية على "الترقية" إلى خطة أحدث، وهو ما تسعى إليه الشركة بالضبط.