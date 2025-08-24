قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : محمد صلاح أيقونة عربية وإفريقية تستحق كل الجوائز
بنمو 136% | 16.5 مليار جنيه تمويلات عقارية في 2025.. أرقام قياسية تكشف طفرة السوق
شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف
«قومي لنا بمليون سلامة» .. جميلة عزيز تدعم أنغام في محنتها الصحية وتدعو لها
إمام عاشور يُهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده.. ماذا قال؟
إشادة برلمانية بإنجازات مبادرة «100 يوم صحة»: تضمن حق المواطن في العلاج المجاني
ريهام سعيد تدافع عن كريم محمود عبدالعزيز وزوجته: «الفيديوهات اللي بتنتشر قلة أدب»
فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
إسرائيل تنتفض .. احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى
فينجادا يتنبأ: مصر ستتأهل إلى كأس العالم 2026 .. وانتقال «زيزو» للأهلي صدمة
فينجادا: حسين لبيب سر فشل عودتي للزمالك.. وساهمت في حل أزمة شيكابالا مع لشبونة
أرض أكتوبر فضحت المجلس.. تامر عبدالحميد يُطالب إدارة الزمالك بتوضيح ملف «الحساب المشترك»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

في خطوة جديدة أثارت غضب العملاء.. Verizon تبدأ بإلغاء اشتراكات الألعاب المجانية

Verizon
Verizon
احمد الشريف

أثارت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon موجة جديدة من الغضب بين عملائها، بعد أن بدأت في إرسال تفاصيل إضافية حول قرارها بإلغاء إحدى الميزات الترفيهية الأكثر شعبية من باقاتها القديمة، في خطوة يراها الكثيرون تهدف إلى الضغط عليهم للتخلي عن خططهم الحالية.

أوضحت الشركة في رسائل بريد إلكتروني أرسلتها اليوم للمشتركين في باقات "5G Get More" و "5G Play More" القديمة، أنها ستقوم بإزالة ميزة الاشتراك المجاني في خدمات الألعاب، سواء كانت Apple Arcade (بقيمة 6.99 دولار شهريًا) أو Google Play Pass (بقيمة 4.99 دولار شهريًا)، وذلك اعتبارًا من 25 سبتمبر المقبل.

فترة سماح لتهدئة الغضب.. أم حيلة جديدة؟

في محاولة لامتصاص غضب العملاء، قدمت Verizon عرضًا لتهدئة الأجواء. فعلى الرغم من إيقاف الميزة، سيتمكن العديد من المستخدمين من الاستمرار في استخدام خدمة الألعاب مجانًا لمدة ستة أشهر إضافية.

لكن المثير للاستغراب هو أن الشركة ذكرت أنها سترسل "تعليمات حول كيفية المطالبة بهذا العرض الحصري في وقت لاحق"، بدلاً من تمديد الاشتراك تلقائيًا، مما يجبر العملاء على اتخاذ خطوات إضافية للحصول على ميزة كانت حقًا مكتسبًا لهم.

لماذا الآن؟ الضغط للتخلي عن الباقات القديمة

لم يأتِ غضب العملاء من فراغ، فهذه الميزة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثيرين للاشتراك في هذه الباقات في المقام الأول. كما أن هذا القرار ليس إلا حلقة في سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل التي أجرتها الشركة.

تعتبر باقات "5G Get More" و "5G Play More"، التي تم إطلاقها في عام 2021، خططًا قديمة لم تعد متاحة للمشتركين الجدد. 

وغالبًا ما تحاول شركات الاتصالات جعل هذه الباقات القديمة أقل جاذبية لدفع العملاء إلى الانتقال إلى الخطط الأحدث. وهذا يفسر سبب قيام Verizon برفع أسعار هذه الباقات نفسها بمقدار 4 دولارات في شهر مارس الماضي.

ويرى المحللون أن فترة السماح البالغة ستة أشهر ليست إلا تكتيكًا ذكيًا. فهي تمنح العملاء وقتًا كافيًا ليدركوا أن باقاتهم القديمة أصبحت تقدم قيمة أقل مقابل نفس السعر (أو أعلى)، مما قد يشجعهم في النهاية على "الترقية" إلى خطة أحدث، وهو ما تسعى إليه الشركة بالضبط.

Verizon 5G Apple Arcade Google Play Pass

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

تعليق الصور

هل تعليق الصور على الحائط حرام؟ أمين الفتوى يجيب

قافلة الأوقاف

لمواجهة الغُرم ودعم الغارمات.. قوافل توعوية للأوقاف بجميع المحافظات

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد