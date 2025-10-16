قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيسبوك يعيد إدراج قوائم الوظائف في الولايات المتحدة

فيسبوك
شيماء عبد المنعم

بعد ثلاث سنوات من إزالة ميزة قوائم الوظائف، أعلنت فيسبوك عن إعادتها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف محلية في مجالات العمل المبدئية، والحرفية، والخدمية.

الميزة الجديدة، المتاحة لجميع المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، يمكن العثور عليها في تبويب داخل قسم السوق، وكذلك في المجموعات و الصفحات.

يمكن للمستخدمين تصفية وتنظيم الوظائف حسب الفئة، المسافة، ونوع العمل، كما أضافت فيسبوك أنها ستقدم توصيات مخصصة للفرص المتاحة بناء على تاريخ بحث المستخدمين عن الوظائف، بعد تقديم طلباتهم، يمكنهم التواصل مع الشركات عبر مسنجر لترتيب المقابلات.

إعادة الميزة بعد توقف طويل

تم إطلاق ميزة قوائم الوظائف لأول مرة في الولايات المتحدة و كندا في عام 2017، ثم توسعت إلى أكثر من 40 دولة في العام التالي. 

ومع ذلك، في عام 2022، قامت فيسبوك بتقييد الدعم لهذه الميزة ليقتصر فقط على الولايات المتحدة وكندا، قبل أن توقفها بالكامل في عام 2023، ربما بسبب الاستخدام المتزايد لـ لينكدإن.

لم توضح ميتا سبب عودة ميزة قوائم الوظائف الآن، ولكن يبدو أن الشركة تسعى للعودة إلى جذورها وتوسيع هدفها ليشمل أكثر من مجرد الشبكات الاجتماعية. 

في يناير الماضي، ذكر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ ميتا، أنه يرغب في رؤية "عودة إلى فيسبوك الأصلي" كأحد أهدافه الكبرى لهذا العام خلال مكالمة الأرباح للربع الرابع. 

قد يكون هذا جزءا من استراتيجية لجذب المستخدمين الأصغر سنًا الذين بدأوا مسيرتهم المهنية، وجذب المزيد من جيل زي.

تمييز فيسبوك عن لينكدإن

من خلال التركيز على وظائف المستوى المبدئي، والحرف، والصناعات الخدمية، تهدف فيسبوك إلى تمييز نفسها عن لينكدإن، الذي يميل إلى جذب الوظائف ذات المهارات المتوسطة والعالية. 

تمتلك فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، بينما يتابع لينكدإن بأكثر من مليار مستخدم.

فيسبوك قوائم الوظائف الولايات المتحدة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الأردنية ووزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية والبنك الإفريقي

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ

صندوق النقد

صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام العالمي إلى أعلى مستوى منذ عام 1948

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

