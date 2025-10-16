فيسبوك يعيد إدراج قوائم الوظائف في الولايات المتحدة

بعد ثلاث سنوات من إزالة ميزة قوائم الوظائف، أعلنت فيسبوك عن إعادتها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف محلية في مجالات العمل المبدئية، والحرفية، والخدمية.

الميزة الجديدة، المتاحة لجميع المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، يمكن العثور عليها في تبويب داخل قسم السوق، وكذلك في المجموعات و الصفحات.

يمكن للمستخدمين تصفية وتنظيم الوظائف حسب الفئة، المسافة، ونوع العمل، كما أضافت فيسبوك أنها ستقدم توصيات مخصصة للفرص المتاحة بناء على تاريخ بحث المستخدمين عن الوظائف، بعد تقديم طلباتهم، يمكنهم التواصل مع الشركات عبر مسنجر لترتيب المقابلات.

إعادة الميزة بعد توقف طويل

تم إطلاق ميزة قوائم الوظائف لأول مرة في الولايات المتحدة و كندا في عام 2017، ثم توسعت إلى أكثر من 40 دولة في العام التالي.

ومع ذلك، في عام 2022، قامت فيسبوك بتقييد الدعم لهذه الميزة ليقتصر فقط على الولايات المتحدة وكندا، قبل أن توقفها بالكامل في عام 2023، ربما بسبب الاستخدام المتزايد لـ لينكدإن.

لم توضح ميتا سبب عودة ميزة قوائم الوظائف الآن، ولكن يبدو أن الشركة تسعى للعودة إلى جذورها وتوسيع هدفها ليشمل أكثر من مجرد الشبكات الاجتماعية.

في يناير الماضي، ذكر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ ميتا، أنه يرغب في رؤية "عودة إلى فيسبوك الأصلي" كأحد أهدافه الكبرى لهذا العام خلال مكالمة الأرباح للربع الرابع.

قد يكون هذا جزءا من استراتيجية لجذب المستخدمين الأصغر سنًا الذين بدأوا مسيرتهم المهنية، وجذب المزيد من جيل زي.

تمييز فيسبوك عن لينكدإن

من خلال التركيز على وظائف المستوى المبدئي، والحرف، والصناعات الخدمية، تهدف فيسبوك إلى تمييز نفسها عن لينكدإن، الذي يميل إلى جذب الوظائف ذات المهارات المتوسطة والعالية.

تمتلك فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، بينما يتابع لينكدإن بأكثر من مليار مستخدم.