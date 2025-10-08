تحديث ثوري من ميتا.. فيسبوك يعيد صياغة تجربة Reels كليا

أعلنت ميتا، عن تحديث جديد لخوارزمية فيسبوك، يهدف إلى عرض المزيد من مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" التي تتناسب مع اهتمامات المستخدمين.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يشمل التحديث ميزات جديدة تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم، مع تحسينات في اقتراحات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إضافة "فقاعات الأصدقاء" الجديدة.

تحكم أكبر في المحتوى

بفضل هذا التحديث، أصبح بإمكان المستخدمين التعبير عن عدم اهتمامهم بمقاطع الفيديو التي لا تروق لهم بسهولة أكبر، حيث يمكنهم الآن اختيار "غير مهتم" على أي مقطع "Reel" أو إبلاغ عن تعليق، مما يتيح لمحرك التوصيات تعديل محتوى المقاطع بناء على هذه التغذية الراجعة.

تحديث خاصية الحفظ

تم تحديث ميزة "الحفظ" لتسهيل جمع مقاطع Reels المفضلة والمنشورات في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها في أي وقت.

الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستخدم

أحد أهداف التحديث هو تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع المحتوى غير المرغوب فيه، فقد أعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم من المقاطع المزعجة أو التي تحتوي على محتوى منخفض الجودة مثل مقاطع الفيديو المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تلك التي تحتوي على محتوى احتيالي.

وقد استثمرت ميتا بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مؤخرا قسما جديدا "Vibes" في تطبيق Meta AI الذي يعرض مقاطع فيديو قصيرة محتوى مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي فقط.

زيادة الأولوية للمحتوى الجديد

تهدف التحديثات إلى ترتيب الأولويات للمحتوى الأحدث، وفقا لما ذكرته ميتا، سيعرض للمستخدمين 50% من مقاطع "Reels" تم تحميلها في نفس اليوم الذي يتصفحون فيه.

اقتراحات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ستتضمن مقاطع فيسبوك ريلز أيضا اقتراحات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في اكتشاف محتوى جديد حول المواضيع التي يهتمون بها، على غرار الاقتراحات الرمادية التي تظهر في أسفل مقاطع الفيديو على تيك توك.

فقاعات الأصدقاء

ستظهر فقاعات الأصدقاء الجديدة في مقاطع "Reels" وفي التغذية الرئيسية، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة المنشورات التي قام أصدقاؤهم بالإعجاب بها، تماما كما هو الحال في إنستجرام، كما يمكن للمستخدمين النقر على الفقاعة التي تمثل صورة ملف صديقهم الشخصي لفتح رسالة خاصة معه.